Un ragazzo di 19 anni è morto sommerso da una valanga in Val Serentino: a dare l’allarme l’amico che era con lui

Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di una valanga in Val Serentino a Bolzano oggi 8 febbraio. Stava scendendo a valle in compagnia di un amico: quest’ultimo è stato sfiorato dalla neve ed è riuscito a dare l’allarme.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Tragedia sulle montagne di Bolzano. Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di una valanga in Val Serentino oggi 8 febbraio. Sul posto si sono precipitati gli uomini del soccorso alpino: il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato e recuperato. La vittima è uno scialpinista originario di Merano.

Stando alle prime informazioni, stava scendendo a valle in compagnia di un amico: quest'ultimo è stato sfiorato dalla valanga ed è subito riuscito a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, l'elicottero di soccorso Pelikan 1 e la guardia di finanza. Purtroppo però per la giovane vittima non c'è stato più nulla da fare.

Non è l'unica valanga della giornata. Un'altra si è staccata in Trentino questa mattina in Val Lasties, a Canazei. Ad essere coinvolti nello distaccamento della neve è stato un gruppo di 5 scialpinisti, uno dei quali è rimasto completamente sepolto. In poco tempo è stata allertata la centrale operativa e a sua volta l’Aiut Alpin Dolomites: sono posto sono arrivate unità cinofile e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Alta Fassa.

Di questi 5 solo uno sciatore è stato sepolto dalla neve ma recuperato e portato in ospedale a Bolzano per una frattura. Le altre persone coinvolte non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico trentino.

Immagine
