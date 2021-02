In Italia oltre un milione di persone hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose di vaccino contro il Covid-19. A renderlo noto il sito dedicato della Presidenza del Consiglio, secondo cui le dosi del siero somministrate sono in totale 1.024.271. I vaccini distribuiti nel nostro paese sono 2.899.935, dei quali 2.787.135 di Pfizer/BionTech e 112.800 di Moderna. La fascia d'età che finora è stata più vaccinata è quella 50/59 anni, seguita da 40/49 anni, 60/69, 30/39. Tra le regioni quelle che hanno fatto registrare la più alta percentuale di inoculazioni in rapporto alla popolazione sono Val D'Aosta, Campania, Piemonte, Umbria e Marche; quelle che invece stanno procedendo più a rilento Sardegna, Lazio, Basilicata, Calabria e Liguria.

REGIONE DOSI CONSEGNATE DOSI SOMMINISTRATE % Abruzzo 47.100 36.699 Basilicata 27.225 18.970 Calabria 79.990 53.502 Campania 227.965 203.134 Emilia Romagna 276.135 236.524 Friuli Venezia Giulia 76.055 60.881 Lazio 284.640 206.632 Liguria 95.620 61.288 Lombardia 474.870 384.385 Marche 57.610 50.111 Molise 16.145 12.474 P.A. Bolzano 41.305 34.155 P.A. Trento 30.340 23.251 Piemonte 252.580 221.525 Puglia 150.275 126.897 Sardegna 64.380 47.887 Sicilia 241.615 183.533 Toscana 169.530 138.788 Umbria 30.555 26.744 Val D'Aosta 7.730 6.974 Veneto 248.270 201.643 TOTALE 2.899.935

Da martedì al via la vaccinazione degli under 55 con il siero AstraZeneca

A partire da martedì prossimo, 9 febbraio 2021, salvo salvo ritardi dovute alle consegne dovrebbe prendere il via la campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi del farmaco anti-Covid di AstraZeneca. Il siero arriverà in Italia domani, sabato 6 febbraio, mentre lunedì verrà distribuito nei 293 centri di somministrazione dislocati su tutto il territorio. Martedì – a quanto si apprende – le dosi di vaccino dovrebbero già essere disponibili per le somministrazioni. In questa fase, seguendo il nuovo piano vaccinale anti-Covid, mentre i vaccini di Pfizer e Moderna saranno riservati a over 80 e ai più vulnerabili, quello di AstraZeneca andrà a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, di età inferiore ai 55 anni. Obiettivo del piano nazionale vaccino è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Con l'arrivo delle dosi AstraZeneca Fase 1 e Fase 3 procederanno parallelamente.