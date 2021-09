Udine, schianto frontale in curva: Nicholas muore a 23 anni nel giorno del suo compleanno Un ragazzo di 23 anni, Nicholas Giordano di Majano (Udine), è morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Feriti nello schianto frontale feriti anche un coetaneo di Treppo Grande e la conducente dell’altra vettura. Oggi era il suo compleanno.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico scontro tra due automobili questa mattina lungo l’ex strada provinciale 49, tra Feletto Umberto e Pagnacco in provincia di Udine. Un ragazzo residente a Majano, Nicholas Giordano, è morto a seguito delle ferite riportate mentre un altro ragazzo, alla guida dell'auto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il giovane, che proprio oggi avrebbe compiuto 23 anni, è deceduto nell’ospedale di Udine qualche ora dopo il violento schianto. Le speranze, per lui e i suoi cari, si sono infrante verso le 16 di oggi.

L'incidente frontale tra le due autovetture è avvenuto in prossimità della curva, che s’incontra di fronte alla zona artigianale. Le due macchine, per cause da accertare, si sono scontrate. L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Pesanti i rallentamenti al traffico. Oltre al 23enne, feriti anche un coetaneo di Treppo Grande e la conducente dell'altra vettura, una donna di 46 anni di Treppo Grande.

Non c’è stato nulla da fare per Nicholas Giordano. Il ragazzo abitava in via del Colle assieme alla famiglia, composta da papà Gianni, mamma Maria e una sorella di 14 anni. La famiglia non è originaria di Majano, dove si era trasferita da qualche anno. Il giovane, comunque, aveva saputo farsi conoscere e ben volere. Come detto, oggi era il suo compleanno. Affranta la sindaca di Majano, Raffaella Paladin: “È una notizia bruttissima, una tragedia doppia se si pensa che oggi era il suo compleanno. Quella che doveva essere una giornata di festa – dice – si è trasformata in una di lutto. Da mamma mi si stringe il cuore, posso solo dire di essere molto vicina alla famiglia”.