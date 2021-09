Uccisa a coltellate a Bari, ipotesi rapina: 81enne potrebbe aver aperto la porta al suo assassino Si chiamava Anna Lucia Lupelli l’81enne trovata morta nel suo appartamento a Bari, nel quartiere Carrassi. Sarebbe stata uccisa da cinque o sei coltellate. Si procede per omicidio volontario. La signora viveva da sola: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di una rapina finita male.

A cura di Susanna Picone

Anna Lucia Lupelli, la donna di 81 anni trovata morta nel tardo pomeriggio di ieri nella sua casa nel quartiere Carrassi di Bari in via Andrea Gabrieli, potrebbe aver aperto la porta al suo assassino. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una rapina finita male. La porta di ingresso era chiusa regolarmente, senza segni di effrazione. L’anziana signora viveva da sola nel piccolo appartamento situato nel sottoscala di un palazzo non lontano dal carcere.

Omicidio Bari, polizia ha chiamato i vigili del fuoco per entrare in casa

È stata uccisa a coltellate: almeno 5 o 6 fendenti al torace e all’addome. A dare l’allarme e chiedere aiuto sono stati alcuni familiari della vittima che non riuscivano a sentirla da alcuni giorni. Quando la Polizia è arrivata nella casa ha dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta d'ingresso e poter entrare. Il corpo della signora Anna Lucia è stato trovato in una pozza di sangue nel cucinotto di casa. Aveva ferite sul corpo di diverse dimensioni: l’autopsia aiuterà ad accertare con quale tipo di coltello siano state provocate.

L'ipotesi della rapina finita in omicidio

Sul posto è poi intervenuto il pm di turno Claudio Pinto insieme al medico legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna. Da subito gli inquirenti non hanno avuto dubbi sull'ipotesi di reato: omicidio volontario. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Bari con la Polizia scientifica. Gli agenti dovranno anche verificare se in casa manca qualcosa, per trovare conferma all’ipotesi della rapina finita in tragedia. Da chiarire anche quando è stato commesso il delitto: non è escluso, infatti, che l’anziana sia stata uccisa alcuni giorni fa.