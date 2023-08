Uccidono 20enne a coltellate in centro a Modena, poi fuggono: ricercati i due aggressori Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Modena. L’omicidio si è verificato intorno alle 18.30. In corso le indagini per risalire ai due killer.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Sono in corso le ricerche dei due uomini che ieri, intorno alle 18.30, hanno ucciso a coltellate un giovane in pieno centro storico a Modena. La squadra mobile della polizia di Stato sta setacciando i video delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire gli aggressori, ma per il momento i due killer non sarebbero ancora stati individuati.

Il tutto è avvenuto in pieno giorno in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro storico.

Il ragazzo sarebbe stato inseguito e accoltellato più volte dai due killer a piedi. A raccontare la dinamica, un amico della vittima, che ha riferito alle forze dell'ordine di aver visto i due aggressori armati già prima dell'omicidio.

Il ventenne ucciso, infatti, avrebbe litigato con gli assassini per poi allontanarsi a piedi ed essere nuovamente raggiunto dai due aguzzini, attualmente ricercati.

Stando a quanto reso noto, dopo le coltellate i killer si sono allontanati a piedi per le vie del centro storico, riuscendo a far perdere le loro tracce.

Si tratta del secondo omicidio avvenuto in strada in pochi mesi a Modena: a marzo, un 16enne pachistano è stato ucciso a coltellate nel parco Novi Sad. Per il delitto sono stati fermati un 17enne e un 23enne, connazionali della vittima.

Le forze dell'ordine giunte sul posto avrebbero ascoltato le testimonianze di diverse persone che, loro malgrado, hanno assistito al delitto. Il tutto è infatti avvenuto in pochi secondi davanti a turisti e cittadini che stavano passeggiando per le vie cittadine.

Nonostante l'alta esposizione della zona e l'orario, i due aggressori sono comunque riusciti a dileguarsi e individuarli non sembra facile. Le autorità hanno dato il via alle analisi delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato il volto dei due killer.

Stando a quanto reso noto, il ragazzo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate al collo. Non sono state rese note le sue generalità, ma secondo quanto rilevato dagli inquirenti, si tratterebbe di un 20enne di origini straniere.