Uccide moglie e suocera a coltellate in casa davanti ai figli minori, orrore ad Arezzo Il dramma nella notte tra mercoledì e giovedì in una casa del centro di Arezzo dove la coppia viveva con i due figli, un sedicenne e una bambina. L’allarme è scattato proprio quando il figlio maggiore ha allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza.

A cura di Antonio Palma

Un orribile fatto di sangue si è consumato nelle scorse ore ad Arezzo dove un uomo ha ucciso a coltellate in casa la moglie e la suocera davanti ai figli presenti nell’abitazione. Il dramma nella notte tra mercoledì e giovedì nella zona di Porta San Lorentino dove la coppia viveva in un appartamento con i due figli, un sedicenne e una bambina.

L’allarme è scattato fra la mezzanotte e l'una quando il figlio maggiore ha allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza. All’arrivo dei primi soccorsi sul posto, nel centro di Arezzo, le due donne giacevano in casa in una pozza di sangue. Per la donna più anziana non c’era già più nulla da fare ed è stata dichiarata morta sul posto, in camere da letto.

Ancora viva e quindi soccorsa e trasportata in ospedale, invece, la figlia ma all’arrivo in pronto soccorso le sue condizioni erano già disperate ed è morta poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici. Dopo l'aggressione, l'uomo, un cinquantenne, sarebbe fuggito da casa mentre il figlio chiamava i soccorsi, ma senza allontanarsi dalla zona.

Leggi anche Aveva ucciso la moglie a coltellate a Terni: morto suicida in carcere

L'uomo quindi è stato fermato e arrestato poco dopo dalla polizia accorsa sul posto. Il cinquantenne, in evidente stato confusionale, era in un piazzale esterno poco lontano. Portato via e interrogato, avrebbe confessato subito il duplice delitto.

Teatro del duplice omicidio un appartamento di via Benedetto Varchi ad Arezzo dove la famiglia viveva. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite, l’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro la moglie e la suocera, massacrandole a coltellate.

Secondo le prime indagini, il clima era molto teso in casa con continue liti tra i coniugi e minacce alla donna tanto che la suocera del 50enne andava spesso a dormire dalla figlia per proteggerla.