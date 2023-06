Uccide la moglie e rapisce la figlia di 8 anni: la bimba è stata ritrovata sana e salva a Genova È stata ritrovata a Genova la piccola Malek, bimba francese di 8 anni scomparsa da martedì da Dunkerque: è stata rapita dal padre, che si sospetta abbia anche ucciso la moglie, trovata morta in casa.

A cura di Ida Artiaco

È stata ritrovata a Genova e sta bene la piccola Malek, la bimba francese di 8 anni di cui era stata denunciata la scomparsa da Dunkerque – nella regione dell'Alta Francia – nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia d'oltralpe, la bambina era stata rapita da suo padre Jamal, 40 anni, sospettato anche per l'omicidio di sua moglie, Sonia M., di 29 anni, trovata morta in casa sua nel quartiere di Glacis.

L'allarme era stato lanciato dalla madre della vittima, preoccupata per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul suo corpo sono stati trovati "molteplici contusioni" dal medico legale ed è stata disposta l'autopsia. In casa c'erano anche altri tre minorenni.

L'uomo, intanto, si trova ora in stato di fermo a Genova, mentre la procura di Dunkerque ha aperto un'indagine per "omicidio volontario per coniuge" e "rapimento di un minore di 15 anni". Come riferisce la testata La Voix du Nord, probabilmente Jamal intendeva andare in Tunisia, suo Paese d'origine, peraltro raggiungibile in barca dal capoluogo ligure, il che spiegherebbe il ritrovamento nella città italiana di Malek, che non è figlia della donna uccisa ma è nata da una precedente relazione dell'uomo.

Il procuratore di Dunkerque deve ora avviare una procedura di estradizione per l'indagato ai sensi del mandato d'arresto europeo. Intanto, sulla stampa locale si stanno moltiplicando i racconti di chi conosceva sia Sonia che Jamal. "Sonia era sempre triste, la vedevamo uscire piangendo per andare dai suoi genitori. Nel cuore della notte, abbiamo sentito delle urla, implorando di lasciarla andare", ha detto una vicina di casa.