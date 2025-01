video suggerito

Uccide a colpi di pistola il nuovo compagno della ex, ventenne resta in carcere Deve restare dietro le sbarre Calogero Michael Romano, il ventenne arrestato per avere ucciso tre giorni fa a colpi di pistola, in piazza Palestro a Catania, il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, il nuovo fidanzato della sua ex compagna dalla quale aveva avuto un figlio.

A cura di Davide Falcioni

A sinistra: Francesco Giuseppe Castiglione, 21 anni

Deve restare in carcere Calogero Michael Romano, il ventenne posto dalla polizia in stato di fermo per avere ucciso tre giorni fa a colpi di pistola, in piazza Palestro a Catania, il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, il nuovo fidanzato della sua ex compagna dalla quale aveva avuto un figlio.

A stabilirlo il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento ed emesso, nei confronti dell'indagato, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Procura, con l'aggiunto Fabio Scavone e il sostituto Fabio Regolo, ipotizza i reati di omicidio volontario premeditato aggravato e porto e uso di arma da fuoco clandestina.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip il 20enne, come aveva fatto di fronte ai funzionari della squadra mobile della Questura, ha nuovamente confessato il delitto, spiegando di avere sparato perché provocato dalla vittima che avrebbe minacciato di non fargli più vedere il figlio che il 20enne aveva avuto dalla sua compagnia minorenne.

Romano la sera stessa della sparatoria si è costituita ai carabinieri di Misterbianco e successivamente è stato fermato per tentato omicidio su iniziativa della squadra mobile della Questura di Catania. L'accusa è stata poi modificata dalla Procura, in omicidio volontario premeditato aggravato, in seguito alla morte di Castiglione avvenuta all'alba dell'indomani nell'ospedale Garibaldi Centro dove era stato ricoverato, in fin di vita, subito dopo la sparatoria