Turisti dimenticano candela accesa nel bagno della stanza, albergo a fuoco e ospiti evacuati a Venezia Proprio dalla piccola candela è divampato un incendio che ha distrutto la stanza dell'hotel San Cassian a Venezia, diffondendosi poi anche all'esterno e costringendo l'albergo ad evacuare tutti i presenti la notte di Capodanno.

A cura di Antonio Palma

Hanno acceso una candela in stanza ma poi se ne sono dimenticati e sono usciti dall’albergo per festeggiare il capodanno in centro a Venezia. Proprio da quella fiamma, però, è divampato un incendio che ha distrutto la stanza diffondendosi poi anche all’esterno e costringendo l’hotel ad evacuare tutti. È accaduto poco dopo la mezzanotte del 1 gennaio all’hotel San Cassian a Venezia, durante i festeggiamenti del nuovo anno.

A lanciare l’allerta e ad evitare un disastro il personale della reception a cui è arrivato l’allarme per fumo in stanza. Gli addetti dell’albergo, infatti, sono andati subito a controllare scoprendo che dalla stanza usciva fumo e così hanno chiamato i vigili del fuoco con una chiamata al 115.

In pochi minuti i pompieri sono accorsi sul posto ma nel frattempo le fiamme avevano coinvolto anche una stanza sottostante, spingendo l’albergo a evacuare e far uscire per precauzione tutti gli ospiti delle 36 stanze presenti in quel momento.

Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul luogo dell’incendio con due autopompe lagunari e 10 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, e hanno spento le fiamme in poco tempo evitando che si propagassero oltre. Le operazioni di soccorso, bonifica e controllo sono terminate dopo le tre e mezza e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Un intervento tempestivo che ha permesso all’albergo di riprendere l’attività circa un’ora dopo facendo rientrare gli ospiti a parte quelli delle due stanze danneggiate dalle fiamme che sono stati trasferiti in un'altra struttura.

Secondo quanto ricostruito, il rogo si è sviluppato dal bagno da una candela che la famiglia ospite, turisti stranieri, aveva acceso incautamente nonostante i divieti, prima di allontanarsi per festeggiare il capodanno.

“Da noi vige il divieto di tenere candele e di accenderle. Da quanto abbiamo appurato, per ora, una cliente spagnola che si trovava in albergo con la famiglia, ha lasciato una candela accesa nel bagno, probabilmente l'ha spenta male” ha spiegato la titolare a la Nuova Venezia, aggiungendo: “Per fortuna il portiere di notte, che ringrazio moltissimo per la bravura e la prontezza si è accorto subito di cosa stava accadendo, è intervenuto e ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco”.