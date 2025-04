Semilibertà per Stasi, da pg “parere parzialmente positivo”: “Intervista a Le Iene non autorizzata”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

"La Procura generale di Milano ha dato parere parzialmente positivo sulla semilibertà di Alberto Stasi". Lo ha precisato a fine udienza l'avvocato Glauco Gasperini, tra i legali di Stasi. Oggi davanti al Tribunale del Riesame è stata fatta richiesta di semilibertà per l'unico condannato del delitto di Garlasco: sta per finire di scontare la sua pena a 16 anni di carcere. I giudici si sono riuniti e comunicheranno una decisione più avanti. Intanto però ai giornalisti l'avvocato Gasparini ha fatto sapere che la Procura generale avrebbe dato parere parzialmente positivo. In altre parole: la sostituta Pg Valeria Marino, ha detto sì all’istanza ma con delle riserve. La riserva sarebbe legata all'intervista a Le Iene andata in onda il 30 marzo perché non sarebbe stata autorizzata. Nel fascicolo di Alberto Stasi ci sarebbero relazioni positive sul suo comportamento in carcere: l'intervista tv sarebbe stata realizzata fuori dal penitenziario durante un permesso che Stasi aveva richiesto. Si dovrà attendere nei prossimi giorni. Intanto Alberto Stasi, si trova in carcere a Bollate, ha già un permesso diurno per uscire per lavorare.

Oggi Alberto Stasi non era presente in Tribunale così come i suoi storici avvocati, Antonio de Rensis e Giada Bocellari, che si trovano a Pavia per l'udienza dell'incidente probatorio sempre sul delitto di Garlasco. La difesa dell'unico condannato infatti negli ultimi anni ha avviato nuove indagini e portato all'apertura del caso: la Procura di Pavia ha indagato (per la terza volta e dopo due archiviazioni) Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

A Pavia il giudice "formulerà il quesito" dell'incidente probatorio e nominerà ufficialmente come perito il genetista Emiliano Giardina, ovvero chi si era già occupato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Oggi saranno nominati anche i consulenti di parte. Ovvero: il genetista della difesa di Andrea Sempio sarà Luciano Garofano, il generale in congedo dei carabinieri per anni comandante dei Ris di Parma. Mentre quello della famiglia Poggi è il professore Marzio Capra, ovvero il genetista che da sempre ha affiancato i parenti della vittima. La difesa di Alberto Stasi si affiderà invece al consulente Ugo Ricci, ovvero chi si è occupato delle ultime analisi che hanno fatto riaprire il caso. Si farà chiarezza anche su cosa si farà nel dettaglio nell'incidente probatorio. Dalle prime informazioni, Giardina dovrà analizzare e comparare il materiale genetico trovato su vari reperti del caso (alcuni di questi forse mai analizzati) con il dna di Andrea Sempio e di tutte le altre persone di sesso maschile che hanno frequentato casa Poggi.