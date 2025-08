Turista aspetta troppo per le patate e colpisce l’oste con spray urticante: rissa in una baita in Alto Adige

In una malga della Val Casies, in Alto Adige, un turista si è innervosito perché ha atteso troppo un piatto di patate: ha prima urlato contro il gestore del locale e poi gli ha spruzzato lo spray al peperoncino. Ora è stato denunciato.

Prima la lamentela per un piatto di patate che non arrivava e poi l'aggressione con lo spray urticante. È quello che è successo in una baita della Val Casies, in Alto Adige: qui un cliente si è scagliato contro il gestore del locale perché stava attendendo da troppo tempo la pietanza ordinata. Tra i due sarebbe scoppiato un diverbio finito con l'ospite che ha colpito al volto il proprietario con lo spray urticante. Tutto è accaduto nella malga Kaser Alm, a 2mila metri di altitudine.

Stando alla ricostruzione dell'accaduto e come riporta Il Corriere dell'Alto Adige, l'oste avrebbe sbagliato ordine e portato a un altro tavolo un piatto di patate facendo attendere quindi il turista, un 51enne di Verona che era al tavolo con altre tre persone. Il tempo d'attesa non è stato gradito agli ospiti facendo scattare così un diverbio finito in violenza: il 51enne avrebbe colpito al volto con lo spray al peperoncino il gestore della malga. Il gestore è stato subito male.

Gli altri turisti presenti al tavolo invece hanno lanciato un bicchiere d'acqua alla moglie del ferito per poi scappare tutti via dal locale dove pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri di Monguelfo. Il 51enne di Verona è stato denunciato insieme alle persone che erano con lui per rissa. Il gestore ha dichiarato che procederà con una denuncia per lesioni. Gli altri commensali hanno testimoniato e confermato quanto accaduto.

Intanto in sala c'era una infermiera che ha subito aiutato l'oste a riprendersi: è stato trasportato in ospedale dal soccorso alpino e dalla Croce Bianca e dimesso con una prognosi di sette giorni.