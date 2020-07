Una giornata di vacanza e relax è drammaticamente finita in ospedale per un ragazzo vittima di una caduta dopo un tuffo in mare. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Moneglia, in Liguria. Il ragazzo rimasto ferito è un turista diciottenne della provincia di Milano che ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il giovane milanese si è tuffato dalla scogliera di Moneglia, in località la Valletta, facendo un volo di circa 7 metri. Evidentemente qualcosa è andato storto e il ragazzo è caduto peggio di quanto sperava tanto da riportare un trauma cranico e facciale.

Il turista soccorso e portato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova – I soccorsi hanno impegnato i militi della croce azzurra per raggiungere la impervia scogliera di Genova e i vigili del fuoco che con l'elicottero Drago hanno trasportato il giovane ferito al pronto soccorso di San Martino. I medici in queste ore stanno valutando i traumi al volto, alla testa e alla spina dorsale del diciottenne.