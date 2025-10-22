Trovato un cadavere in un cassonetto dei rifiuti in un paese in Spagna: la vittima è l’ex marito della sindaca

A Castellón in Spagna è stato trovato il cadavere di un uomo in un cassonetto dell’immondizia: la vittima è un informatico della zona di 45 anni. Si tratta dell’ex marito dell’attuale sindaca di Almassora. Si indaca per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un cassonetto dell'immondizia in Spagna. Stando alle prime informazioni, il corpo è stato trovato in una zona centrale di Castellón: si tratterebbe dell'ex marito di María Tormo, ovvero l'attuale sindaca di Almassora, comune adiacente al capoluogo di La Plana con 28.500 abitanti. Stando a fonti vicine al caso, la vittima è un informatico della zona di 45 anni. Ora si indaga per cercare di ricostruire l'accaduto.

Al momento la Polizia Nazionale sta raccogliendo dichiarazioni di familiari e testimoni presenti nella zona. Intanto è stata disposta l'autopsia che potrà svelare con esattezza le cause del decesso. Sul posto anche la scientifica che sta raccogliendo tutte le possibili impronte e tracce.

Il corpo è stato trovato all'interno di un cassonetto della spazzatura in Calle Pérez Galdós a Castellón, dagli agenti delle pulizie verso le 5 di domenica mattina. L'uomo è caduto dopo che è stato rovesciato il cassonetto sul camion della spazzatura. La polizia ha precisato: "Hanno immediatamente bloccato il sistema di compressione del materiale".

La zona era molto affollata fino alla sera prima, quindi sarà difficile risalire a cosa sia successo. Il Parco Ribalta, che si trova su un lato di Calle Pérez Galdós e dove è stato trovato il corpo, aveva ospitato diversi concerti gratuiti all'aperto sabato sera e fino alle prime ore di domenica mattina.