Trovato morto Jonathan Forzan, il 32enne scomparso 3 giorni fa a Riva Ligure: individuato in mare a Sanremo

È stato trovato morto Jonathan Forzan, 32 anni, residente a Riva Ligure, scomparso da martedì. Il corpo senza vita del giovane è stato individuato nelle acque antistanti Sanremo, a circa tre miglia dalla costa. Pochi dubbi che si tratti di lui, anche se per avere la conferma si dovranno aspettare i risultati dell'esame del Dna.

La salma è stata avvistata e recuperata da una motovedetta della Guardia costiera, che lo ha trasportato fino al porto di Sanremo, in un’area non distante da dove il ragazzo era stato visto l’ultima volta. Una volta a terra, l’area di sbarco davanti alla capitaneria è stata immediatamente isolata con delle transenne.

Carabinieri e polizia hanno presidiato la zona con un servizio d’ordine per garantire la sicurezza e impedire accessi non autorizzati. Forzan aveva fatto perdere le sue tracce martedì scorso, quando si era allontanato da casa senza fare ritorno. La sua sparizione aveva mobilitato soccorsi e volontari, con ricerche a tappeto via terra e via mare. Resta ancora da chiarire la dinamica e la causa della morte.