Esce di casa in costume e ciabatte ma non torna: scattate a Riva Ligure le ricerche di Jonathan Forzan

A Riva Ligure cresce l’apprensione per la scomparsa di Jonathan Forzan, 32 anni. Uscito in costume per fare il bagno, di lui non si hanno più notizie da ieri. Ritrovate solo le ciabatte. Familiari e amici lanciano appelli sui social. Indagini in corso.

Crescono l’ansia e l’apprensione a Riva Ligure per la scomparsa di Jonathan Forzan, 32 anni, conosciuto in paese per la sua attività al mercato locale e per la gestione di alcune case vacanza. Da ieri mattina, martedì 22 luglio, infatti di lui non si hanno più notizie.

A lanciare l’allarme sono stati amici e familiari, preoccupati per il suo improvviso silenzio e per il fatto che Forzan non si sia presentato ad alcuni appuntamenti fissati. Il giovane era uscito dalla casa della nonna indossando solo un costume da bagno e un paio di ciabatte, con l’intenzione – secondo quanto riferito – di recarsi alla caletta di via Villaregia, luogo che frequentava abitualmente per fare il bagno.

Da quel momento, però, ogni contatto si è interrotto. Il telefono risulta spento e, sul posto, sono state ritrovate soltanto le sue ciabatte. Nessun altro indizio, per ora, è emerso che possa far luce sull'accaduto. Questa mattina è decollato l’elicottero Drago 152 dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori a bordo per perlustrare il tratto di mare davanti al paese.

Sui social è subito partita una mobilitazione spontanea, con la diffusione della sua foto e numerosi appelli da parte di parenti e amici: "Condividete!", è il messaggio che accompagna le richieste di aiuto, nel tentativo di ampliare il più possibile il raggio delle ricerche. Anche le forze dell’ordine si sono attivate e sono in corso accertamenti per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Chiunque abbia visto Jonathan Forzan o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.