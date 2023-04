Trovato morto in un fosso, il 23enne ucciso da un incidente: era sullo scooter di un amico È il 23enne Ionut Florin Ionita la vittima dell’incidente avvenuto a Saccolongo, nel Padovano. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo preso in prestito da un amico.

Era in sella allo scooter di un amico Ionut Florin Ionita, il 23enne trovato morto ieri mattina a Saccolongo, nel Padovano. Il suo cadavere era in un fosso ai bordi della strada, a notarlo una passante che ha allertato immediatamente i soccorritori.

Una morte che ha destato subito dei sospetti per la sua dinamica poco chiara e che ha spinto gli agenti della polizia locale a indagare sull'accaduto. Le prime risposte sono giunte dai rilievi e dalle testimonianze raccolte in queste ore: il 23enne di origini romene sembra che avesse chiesto in prestito il motorino a un amico e che proprio con questo mezzo sia finito fuori strada.

A lanciare l'allarme i famigliari che non l'hanno visto rientrare a casa

Nella notte tra mercoledì e giovedì era di ritorno verso casa a Saccolongo dove viveva con la sua famiglia quando è avvenuto l'incidente. Giunto all'altezza di via Boccalara, si è schiantato perdendo la vita sul colpo. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari che non l'hanno visto rientrare a casa. Poi giovedì mattina il ritrovamento del corpo.

Secondo gli agenti della polizia locale che ieri hanno effettuato i rilievi non sarebbero coinvolte terze persone. L'indagine verrà chiusa dunque come incidente, per questo il magistrato di turno ha già messo la salma a disposizione della famiglia.

Il 23enne era noto alle forze dell'ordine per alcuni reati contro la persona e il patrimonio, e nel settembre del 2021 i carabinieri avevano eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale su richiesta delle Procura, per avere in più occasioni violato la misura dell'obbligo di dimora a Saccolongo con pernottamento notturno.