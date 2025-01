Trovato cadavere in un fossato lungo la strada a Peschiera del Garda: la vittima è una donna 49enne

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina in un fossato lungo la strada a Peschiera del Garda (Verona). Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe una 49enne di origini straniere residente da tempo nel comune gardesano. Il cadavere, sempre stando alle prime risultanze degli accertamenti, non presentava segni di violenza.

Il corpo è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo i primi esami, la morte della 49enne potrebbe essere stata causata da un malore. Per il momento però, i carabinieri che stanno conducendo le indagini non escludono alcuna ipotesi.

Secondo i primi rilievi condotti sul posto, la donna potrebbe essere caduta nel fossato accidentalmente, probabilmente dopo essersi sentita male.

