Trovata morta Veronica Manganese, la 23enne scomparsa a Ponsacco Veronica Manganese, 23enne scomparsa martedì a Ponsacco, è stata trovata morta nei pressi del fiume Era. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Veronica Manganese è stata trovata purtroppo senza vita nel canneto del fiume Era, non troppo lontano da Ponsacco. Sul cadavere della 23enne scomparsa nella giornata di martedì è stata disposta l'autopsia, che potrebbe essere eseguita già domani dopo l'assegnazione dell'incarico da parte della Procura al medico legale. L'esame chiarirà la data precisa del decesso e alcuni dettagli sulle cause della morte. Gli indumenti della ragazza sono stati ritrovati sull'argine, poco lontano dal punto in cui è stato poi rinvenuto il corpo.

Stando a quanto ricostruito finora, la giovane si era allontanata nella giornata di martedì a piedi senza lasciare alcun biglietto. I familiari, che non avevano avuto più sue notizie, avevano sporto denuncia e chiesto aiuto tramite un post Facebook. Al momento della scomparsa, Manganese non aveva con sé il cellulare, documenti, soldi e carte di pagamento.

Sono state decine le persone che hanno cercato la 23enne fino al tardo pomeriggio di sabato, aiutando vigili del fuoco e carabinieri. Per cercare di ricostruire i suoi spostamenti sono state utilizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dall'elicottero dei vigili del fuoco sono poi stati notati i vestiti che la ragazza aveva indosso al momento dell'allontanamento e le ricerche si sono interrotte definitivamente con il recupero del cadavere.

Le forze dell'ordine non escludono per il momento alcuna pista, ma sarà l'autopsia a fornire più certezze su quanto accaduto alla ragazza di 23 anni. Chi indaga sta valutando anche l'ipotesi di un terribile gesto volontario. Dopo gli accertamenti autoptici, la salma sarà restituita alla famiglia che si occuperà delle esequie. Sconvolta l'intera comunità di Ponsacco che conosceva bene la 23enne, nata e cresciuta nel comune della provincia di Pisa.