Ponsacco, si allontana a piedi da casa e scompare: si cerca la 23enne Veronica Manganese Si cerca la 23enne Veronica Manganese scomparsa nella giornata di martedì a Ponsacco (Pisa). La giovane si sarebbe allontanata a piedi nel pomeriggio senza più dare sue notizie.

A cura di Gabriella Mazzeo

È scomparsa nella giornata di martedì scorso Veronica Manganese, 23enne di Posacco (Pisa). La ragazza, secondo quanto reso noto, si è allontanata nella giornata di martedì scorso a piedi dalla sua abitazione senza più dare sua notizia. Chi la conosce ha chiesto aiuto sui social con un post e una foto in un gruppo Facebook nella giornata di ieri per avere informazioni utili a ritrovarla.

Le forze dell'ordine hanno dato il via alle ricerche anche con i cani molecolari che ieri hanno cercato di ricostruire il percorso che la giovane potrebbe aver fatto. Per il momento però le verifiche non hanno dato i risultati sperati. In queste ore aumenta l'angoscia e la paura dei familiari della 23enne, che sono preoccupati anche a causa delle temperature rigide che si stanno registrando in questi giorni. L'appello sui social, già dopo poche ore, ha avuto decine di condivisioni da parte di conoscenti della giovane e di cittadini che cercano di aiutare la famiglia a riportare Veronica a casa.

Si indaga sulle dinamiche della scomparsa e ci sta effettuando le ricerche per il momento non esclude alcuna pista. Quella più accreditata riguarda l'allontanamento volontario, ma tutto resta ancora da confermare. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire quest'aspetto. Non si sa che la 23enne abbia con sé documenti e cellulare.