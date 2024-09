video suggerito

Scompare con la figlia di 3 anni: si cerca Susanna Recchia nella zona dell'Abbazia dov'è morto Alex Marangon È scomparsa dalla serata di ieri, venerdì 13 settembre, Susanna Recchia, una donna di 45 anni residente a Miane (Treviso). La 45enne si sarebbe allontanata insieme alla figlia piccola, una bimba di 3 anni. In corso le ricerche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Susanna Recchia

Risulta scomparsa a Miane (Treviso) Susanna Recchia, una donna di 45 anni uscita di casa insieme alla figlia di 3 anni. Recchia avrebbe fatto perdere le sue tracce insieme alla figlioletta. Sono in corso le ricerche.

La donna è alta circa 165 cm, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Si è allontanata dalla sua abitazione nella serata di ieri, venerdì 13 settembre, a bordo di un'autovettura Volkswagen Tiguan di colore bianco con targa FJ255VE facendo perdere le proprie tracce.

Chiunque avvisti la donna può contattare il 112 per fornire informazioni su eventuali avvistamenti. Attivato dalla Prefettura il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.

Secondo quanto finora ricostruito, il compagno della donna, da cui si sarebbe separata circa una quarantina di giorni fa come hanno confermato fonti inquirenti a Fanpage.it, sarebbe andato a casa della 45enne per prendere la figlia, ma non ha trovato né la piccola né la madre. L'uomo ha poi denunciato la scomparsa nella giornata di oggi, sabato 14 settembre.

In queste ore sono in corso ricerche in tutta la zona, anche a Vidor, nei pressi dell'abbazia dove è stato trovato il cadavere di Alex Marangon. Susanna Recchia avrebbe lasciato a casa cellulare, portafoglio e documenti. Al vaglio telecamere e targasystem presenti nel territorio. Mobilitato anche l'elicottero dei vigili del fuoco.