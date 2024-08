video suggerito

Si allontana da Catania per raggiungere la ex a Forlì, poi scompare: si cerca il 35enne Danilo Scribano È scomparso dal pronto soccorso di Forlì Danilo Scribano, un giovane di 35 anni arrivato in Emilia-Romagna da Catania. Il giovane si è presentato a casa della ex in stato confusionale e una volta giunto in pronto soccorso, ha fatto perdere ogni sua traccia. Scribano ha bisogno di assumere alcuni farmaci.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono in corso le ricerche per riportare a casa Danilo Scribano, un giovane di 35 anni allontanatosi dalla Casa di Cura Villa dei Gerani di Catania. Scribano si è allontanato il 22 agosto dalla Sicilia per raggiungere in treno Forlì, dove vive l'ex fidanzata. Il 35enne è in stato confusionale e ha bisogno di assumere alcuni farmaci che non ha con sé.

Secondo la prima ricostruzione dei movimenti confermata a Fanpage.it dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che si occupa della raccolta delle informazioni per le ricerche insieme ai familiari di Scribano, l'uomo avrebbe bussato a casa dell'ex partner intorno alle 7 di mattina. La ragazza, con la quale Danilo era rimasto in buoni rapporti, ha aperto la porta e vedendolo in stato confusionale ha allertato i familiari, chiedendo indicazioni su cosa fare.

I due si erano lasciati da un anno e mezzo, ma più volte si erano sentiti amichevolmente al telefono. La giovane ha consegnato Scribano alle forze dell'ordine di Forlì e ai sanitari intervenuti sul posto per il trasporto presso il pronto soccorso. Qui però il 35enne ha approfittato di un momento di distrazione dei soccorritori per allontanarsi e far perdere le sue tracce.

Danilo ha bisogno di cure e ha la necessità di assumere alcuni farmaci che in questo momento non ha con sé. L'ultimo avvistamento del 35enne risale alla sera del 24 agosto presso la stazione di Rimini. È probabile che il giovane sia salito su un treno, ma non è chiaro quale possa essere la direzione.

Al momento della scomparsa, Scribano indossava una camicia bianca a righe azzurre, dei bermuda color ocra, scarpe da ginnastica grigie e una sacchetta nera in tessuto contenente una camicia blu a fiori e un paio di pantaloni corti. Il giovane ha i capelli biondi, la barbetta, gli occhi azzurri ed è alto 1,73 metri. Il suo peso è di 75 kg.

Chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento può contattare le forze dell'ordine o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, in costante contatto con i parenti di Scribano, al numero 3881894493.