Si allontana da casa a bordo della sua auto e scompare da Gemona: si cerca la 25enne Carmela Ponticelli

Sono ore di grande apprensione a Gemona, in provincia di Udine, dove dal primo pomeriggio di domenica 25 agosto è scomparsa una ragazza di 25 anni. La giovane si chiama Carmela Ponticelli, si è allontanata dalla sua abitazione e da giorni non si hanno più sue notizie. L’ultima volta è stata vista a bordo della sua auto. Ricerche in corso.