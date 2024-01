Trovata impiccata con una sciarpa, sentiti nuovi testimoni: “Quella notte Roberta litigò col fidanzato” Proseguono le indagini per istigazione al suicidio sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata nella sua casa di Casarano, in Salento. “Nuovi testimoni hanno conferito con le forze dell’ordine nell’ultima settimana, dando nuovi dettagli su quanto accaduto. Qualcosa si muove”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emergono nuovi dettagli sull'indagine per la morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano nella sua casa in Salento lo scorso 6 gennaio. La ragazza, secondo quanto emerso finora, si sarebbe tolta la vita ed è stato per questo aperto un fascicolo per istigazione al suicidio anche se al momento non risulta nessun nome iscritto nel registro degli indagati.

Dall'ascolto dei testimoni e degli amici della ragazza è emerso che poco prima della tragedia, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, la ragazza litigò col fidanzato in un locale di Casarano. Circostanza, quest'ultima, che è stata confermata in una recente intervista in tv anche dallo stesso compagno, ultrà della squadra di calcio locale.

Secondo quanto ricostruito, Roberta e il fidanzato erano poi andati via insieme ma durante il tragitto in auto lei sarebbe scesa perché arrabbiata e avrebbe proseguito da sola. Gli investigatori stanno valutando tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e stanno analizzando il cellulare di Roberta.

Leggi anche Roberta Bertacchi trovata impiccata a Casarano, prima di morire la lite con il fidanzato in un pub

L'uomo, 35 anni, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri come persona informata sui fatti la mattina della scoperta della tragedia. All'interno dell'abitazione, invece, erano stati rinvenuti oggetti rotti e fuori posto. La madre di Roberta, Marina Bonomo, è convinta che dietro il gesto estremo della ragazza, che era in terapia per la sua fragilità, possa esserci la responsabilità di qualcuno. Si ricordi che dal sopralluogo della scientifica nell'appartamento e dall'autopsia non sarebbe emerso alcun elemento che possa far pensare a qualcosa di diverso dal gesto volontario.

"Nuovi testimoni hanno conferito con le forze dell'ordine nell'ultima settimana, dando nuovi dettagli su quanto accaduto" la notte prima che la 26enne Roberta Bertacchi fosse trovata impiccata, ha detto il legale della famiglia della giovane, l'avvocata Silvia Romano, all'ANSA, aggiungendo che "dopo l'appello della mamma di Roberta in tv, che ha chiesto a chiunque sappia qualcosa di parlare, alcuni testimoni sono andati dalle forze dell'ordine". Il contenuto delle dichiarazioni "non è ancora noto ma – ha sottolineato il legale – qualcosa si muove".