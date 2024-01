Roberta Bertacchi morta sul balcone di casa, il fidanzato: “Stava bene. Un rimpianto? Essermene andato” Il fidanzato di Roberta Bertacchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pomeriggio Cinque sul caso della 26enne trovata impiccata sul balcone di casa. “A me sembrava serena, il mio rimpianto è averla lasciata sola dopo la lite. Se avessi saputo cosa aveva in mente, non me ne sarei andato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da qualche tempo Roberta Bertacchi era seguita da uno psichiatra e assumeva dei farmaci prescritti dal medico. Da poco, ha raccontato il fidanzato della 26enne trovata morta impiccata sul balcone della sua abitazione di Casarano, la giovane aveva smesso di prendere i farmaci, adducendo come motivazione una "ritrovata serenità" al fianco del fidanzato. Eppure, nella serata tra il 5 e il 6 gennaio 2024 la 26enne si è tolta la vita dopo un litigio avuto con il partner in un pub del posto. Dopo la serata, la ragazza sarebbe rientrata a casa da sola, senza neppure avere con sé il cellulare.

Lo smartphone, infatti, era stato portato in riparazione proprio quella mattina da Bertacchi che aveva subito informato la madre. "È stata lasciata sola – spiegava la mamma della vittima ai microfoni di Pomeriggio Cinque – senza neppure avere il cellulare con sé per chiamare a casa. Vorrei solo capire cosa è successo quella notte, a chi lo sa chiedo di parlare". Anche il fidanzato della 26enne, per la quale è stato aperto un fascicolo di inchiesta per istigazione al suicidio a carico di ignoti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione di Canale 5.

"Il mio più grande rimpianto è averla lasciata sola dopo quella lite – ha spiegato ai microfoni del programma Mediaset pomeridiano -. Se avessi saputo quali erano le sue intenzioni, non l'avrei mai lasciata da sola". Ai giornalisti, il giovane ha detto di aver visto la ragazza "in salute", anche se aveva smesso di assumere i farmaci prescritti dallo psichiatra di fiducia. "A me sembrava che stesse bene. Mi sembrava tranquilla. La amavo, se avessi saputo non l'avrei mai lasciata sola in quel momento. La sciarpa utilizzata per togliersi la vita gliel'avevo regalata io, l'avevo comprata per lei allo stadio".

La mamma di Bertacchi ha raccontato ai microfoni di Myrta Merlino le sue impressioni sul nuovo fidanzato della figlia. "Da persona più adulta, lui non mi piaceva molto – ha raccontato -. Avevo detto a mia figlia di fare attenzione perché non mi sembrava una persona tranquilla. Ovviamente non lo accuso di niente, però la mia esperienza mi aveva portata ad avvertirla. Lo avevo visto poche volte, non lo conosco, ma non mi era piaciuto. Quello che è successo a mia figlia non riesco a spiegarmelo, perché nonostante le sue fragilità, lei aveva dei progetti. Mi aveva chiesto di aiutarla a cercare casa vicino a me e mi raccontava del viaggio che voleva fare a Milano per Pasqua".