Si accascia in casa davanti alla mamma, morta bimba di 10 anni a Montecchio: disposta l'autopsia Dramma a Montecchio Emilia, dove una bambina di 10 anni è morta improvvisamente dopo essersi accasciata in casa davanti alla mamma. L'Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa della piccola.

A cura di Ida Artiaco

Elisoccorso Pegaso. Foto LaPresse

Dramma a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio, dove nelle scorse ore una bambina di soli 10 anni si è sentita male a casa ed è morta poco dopo per cause che sono ancora ignote e per scoprire le quali è stata disposta l'autopsia.

La piccola si è sentita male giovedì scorso mentre era nella sua abitazione insieme alla mamma. Improvvisamente ha perso i sensi e si è accasciata per terra. La donna ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza della Croce Arancione, l'autoinfermieristica di Montecchio e l’automedica reggiana, seguiti dall'elisoccorso di Parma. Quando i sanitari sono arrivati, la bambina era già in condizioni critiche e a nulla sono valsi i numerosi tentativi di rianimazione cardiopolmonare effettuati. Il suo cuore non ha ripreso a battere.

La bambina è stata comunque trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, dove, dopo essere arrivata nel reparto di rianimazione, è infine stata dichiarata deceduta. L’Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa della piccola.

"Un altro angelo è volato in cielo troppo presto. Ora sei nelle braccia del tuo nonno, che si prenderà cura di te. Riposa in pace piccola nostra, sarai sempre nei nostri cuori. Le tue zie e cugine ti ameranno sempre", è il messaggio pubblicato su Facebook dalla zia della bambina, che frequentava la quinta elementare.

Sotto choc non solo la famiglia della bimba, ma tutta la comunità di Montecchio. Anche il sindaco, Fausto Torelli, ha espresso il proprio cordoglio: "Un dolore fortissimo per tutta la comunità – ha scritto – che in questo momento si stringe alla famiglia. Ai due genitori e a tutti i familiari va il nostro pensiero e abbraccio sentito".