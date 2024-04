Lega la fidanzata al letto e la chiude in casa: lei fugge, si cala dalla finestra e lo fa arrestare

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze con l’accusa di aver segregato in casa sua la fidanzata, legandola anche con una corda in quanto ossessionato dalla gelosia. Le accuse per lui sono di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I fatti sono stati scoperti solo quando la vittima è riuscita e slegarsi e a fuggire dall’appartamento, calandosi dalla finestra dell’abitazione e raggiungendo la strada.

L’uomo aveva legato al letto e rinchiuso la donna e poi era uscito ma, approfittando della sua assenza, lei si è slegata con calma e infine si è calata grazie all’altezza non elevata dell’immobile. L’episodio nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, 8 aprile, quando la donna, in lacrime e ancora in stato di shock subito dopo la fuga, ha chiesto aiuto ai passanti in strada. Dopo aver raccontato brevemente quanto le era accaduto, la vittima quindi è stata accompagnata immediatamente dai presenti alla stazione dei carabinieri di Firenze Oltrarno Legnaia.

Arrivata in caserma ancora in stato confusionale, la donna ha ribadito il suo racconto, fornendo tutti i particolari e i dettagli delle violenze subite per mano del suo fidanzato e compagno. La giovane ha riferito ai militari dell’arma le numerose violenze e i soprusi a cui sarebbe stata sottoposta nell'ultimo anno, culminati poi nella segregazione in casa dei giorni scorsi.

Sul posto quindi sono stati fatti intervenire anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e attivato la procedura del Codice rosa per la vittima. Nel frattempo i carabinieri si sono presentati nell'abitazione del 31enne per una perquisizione e hanno trovato e sequestrato una fune, probabilmente quella descritta dalla giovane e usata per legare la ragazza. Per il 31enne quindi è scattato l’arresto, l’uomo si trova ora in carcere a Sollicciano.