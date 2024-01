Casarano, 26enne trovata impiccata con una sciarpa da stadio: ipotesi femminicidio Si indaga sulla morte di una ragazza di 26 anni trovata impiccata sul balcone di casa a Casarano, dove viveva da sola. Sentito come persona informata dei fatti un giovane amico della vittima, vicino all’ambiente ultras della squadra locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Si indaga su quanto accaduto a una 26enne di Casarano, trovata impiccata sul balcone della propria abitazione. La donna, che viveva da sola, è stata trova con una sciarpa legata al collo e non sarebbero stati rilevati altri segni di volenza sul corpo. Le forze dell'ordine stanno indagando, anche se per il momento si propende per un gesto volontario della 26enne, impiccata con una sciarpa della locale squadra di calcio. Non si escludono però altre piste.

Le forze dell'ordine stanno ascoltando le versioni dei fatti di alcuni vicini e di possibili testimoni. In casa sarebbero stati trovati oggetti rotti e soprammobili rovesciati. Sarebbe inoltre stato condotto in caserma un amico della vittima, noto negli ambienti ultrà del Casarano. A far emergere dubbi sulla sua posizione, gli oggetti rotti nell'abitazione della 26enne che era originaria di Ugento e viveva da sola a Casarano, dove lavorava in un'azienda calazturiera.

Il suo cadavere è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, e l'abitazione posta sotto sequestro. "Quando viene a mancare una ragazza così giovane non possiamo che essere tutti molto tristi – ha asserito il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo – Speriamo soltanto che si possa fare piena luce sull’accaduto”.

Stando a quanto finora reso noto, il ragazzo sarebbe stato ascoltato come persona informata sui fatti, ma avrebbe negato ogni coinvolgimento nella morte della giovane. Secondo le prime informazioni, i due avevano avuto una storia d'amore, forse ancora in corso. Ulteriori informazioni saranno rese note con il prosieguo delle indagini che per ora, secondo quanto confermato a Fanpage.it, sono incentrate su un gesto volontario da parte della 26enne.

Nessuna pista è però stata scartata nelle prime fasi dell'inchiesta ancora in corso.