Trova un portafoglio con 500 euro e lo restituisce alla proprietaria: c’era la pensione appena ritirata Una storia di grande valore civico dalla Sicilia: un 33enne ha ritrovato il portafoglio nel centro storico di Siracusa che conteneva la pensione appena ritirata della proprietaria, un’anziana della città.

A cura di Matteo Pelliccia

Una storia di onestà e solidarietà si è svolta in Sicilia, nel cuore di Siracusa, quando un uomo di trentatré anni ha dimostrato il suo grande valore civico restituendo un portafoglio contenente cinquecento euro in contanti, oltre al bancomat e ai documenti personali, trovato per strada nel centro della città.

La sua azione esemplare è iniziata quando ha rinvenuto il portafoglio abbandonato e invece di approfittarne, ha deciso di consegnarlo alle autorità competenti. L'uomo si è recato presso la stazione dei carabinieri di Siracusa, dove ha consegnato il portafoglio.

I carabinieri hanno subito avviato le procedure per rintracciare la proprietaria del portafoglio, e dopo un'indagine accurata, hanno identificato la donna, una pensionata di Siracusa. È emerso che il portafoglio non conteneva solo il denaro, ma rappresentava anche la fonte di sostentamento di questa pensionata, contenendo la pensione appena ritirata.

La reazione della donna non è stata soltanto di sollievo per aver recuperato ciò che per lei era di vitale importanza, ma anche di profonda gratitudine nei confronti di questo estraneo che aveva agito con tanta generosità. La signora ha espressamente chiesto ai Carabinieri di poter conoscere il giovane uomo che aveva restituito il suo portafoglio, desiderando ringraziarlo personalmente per il suo gesto di altruismo.

Questa storia di onestà e altruismo ha suscitato il plauso da parte delle autorità e della comunità locale. I Carabinieri hanno elogiato l'atto di questo cittadino come un gesto non scontato, ma di grande valore civico.

La storia che arriva dalla Sicilia e dalla città di Siracusa è un esempio di onestà e integrità morale. E fortunatamente storie simili non sono così rare: dalla Lombardia alla Campania, la cronaca ci restituisce spesso racconti simili.