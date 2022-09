Trova portafogli con 1380 euro e lo restituisce, bel gesto a Napoli Il portafogli ritrovato da un cittadino dello Sri Lanka e restituito a un napoletano. Il consigliere Carlo Restaino: “Un gesto meraviglioso, va premiato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Trova un portafogli per strada con circa 1.380 euro all'interno e lo restituisce al legittimo proprietario. L'autore del bellissimo gesto avvenuto a Napoli, nella zona di Capodimonte, è un cittadino extracomunitario di origine srilankese che alcuni giorni fa ha ritrovato il portafogli stracolmo di banconote. Una grossa cifra, pari ad uno stipendio medio mensile. Soldi che soprattutto in tempo di crisi fanno la differenza per una famiglia. L'uomo non ha perso tempo e si è recato subito dai carabinieri per denunciare il ritrovamento. Grazie ai militari dell'Arma il proprietario del portafogli smarrito, un cittadino napoletano, è stato ritrovato e gli è stato restituito l'oggetto con tutto il suo contenuto.

"Gesto meraviglioso, va premiato"

Una buona azione che non è passata inosservata negli uffici della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena del Comune di Napoli, dove adesso stanno cercando di rintracciare il cittadino srilankese, di cui si conoscono anche le generalità, per proporlo per un pubblico encomio. "Si tratta di un gesto veramente meraviglioso – racconta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità che si sta occupando della vicenda – Quell'uomo ha trovato un portafoglio con 1.380 euro, allora si è recato subito dai carabinieri a denunciare questo ritrovamento e i carabinieri si sono attivati subito per rintracciare il legittimo proprietario, un napoletano a quanto pare".

"Il proprietario – conclude Restaino – saputo del ritrovamento ha ringraziato e gli ha anche promesso una piccola ricompensa. La notizia mi è stata riportata da una dipendente della Municipalità III che ringrazio. Appreso questa bellissima notizia vorrei ringraziare a nome della comunità il cittadino srilankese e mi piacerebbe incontrarlo come consigliere per un riconoscimento pubblico. Queste sono le persone perbene".