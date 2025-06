video suggerito

Turista americana perde il borsello con 800 euro in autostrada: un ragazzo lo trova e lo restituisce La turista, in vacanza in Campania con il compagno, ha smarrito il borsello in un momento di distrazione presso il casello autostradale di Caserta Sud: è stato un 25enne, dopo aver raccolto il borsello, a consegnarlo ai carabinieri, che lo hanno restituito alla legittima proprietaria. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

491 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una disavventura che poteva rovinare un'intera vacanza si è conclusa nel migliore dei modi per una turista americana di 37 anni, in visita in Campania insieme al compagno: a causa di una disattenzione, mentre transitava in autostrada nei pressi del casello di Caserta Sud, la donna ha perduto un borsello contenente 837 euro, oltre a documenti di viaggio, effetti personali e alcuni dispositivi elettronici. La donna deve aver provato un tuffo al cuore quando, quasi giunta a Sorrento, tappa successiva del suo viaggio, si è accorta di aver perso il borsello.

La fortuna ha però sorriso alla turista statunitense: un ragazzo leccese di 25 anni, in transito con la propria auto sullo stesso tratto di autostrada in cui la 37enne ha perso il borsello, lo ha notato sull'asfalto e lo ha raccolto. Quando si è accorto del prezioso contenuto, il giovane ha raggiunto i carabinieri della compagnia di Aversa, ai quali ha restituito il borsello. Sono stati i militari dell'Arma, grazie ai documenti che si trovavano all'interno, a rintracciare, nel pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno, la turista americana che, insieme al compagno, si è recata dai militari dell'Arma di Aversa, che le hanno restituito il borsello: i due giovani statunitensi hanno così potuto proseguire senza problemi il loro viaggio in Italia.