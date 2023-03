Trova un portafoglio con 600 euro in contanti e lo restituisce al proprietario Una donna di passaggio ha trovato un portafoglio con dentro 600 euro in contanti sul pavimento del piazzale della stazione ferroviaria di Brescia. E immediatamente lo ha consegnato a una pattuglia della polizia.

Ha restituito il portafoglio intatto, con documenti e denaro al suo interno.

Ieri pomeriggio una donna di passaggio ha trovato un portafoglio con dentro 600 euro in contanti, oltre ai documenti, sul pavimento del piazzale della stazione ferroviaria di Brescia. E immediatamente lo ha consegnato alla pattuglia della Polizia di Stato che era in servizio di controllo nel quartiere.

Il portafoglio restituito al proprietario

C'erano proprio tutti i 600 euro in contanti custoditi al suo interno: neanche un euro era stato sottratto. Così come sono rimasti al proprio posto carte di credito, bancomat, documenti. Un gesto di profondo senso civico e altruismo, purtroppo non comune.

Il proprietario, rintracciato dalle forze dell'ordine, ha così potuto tirare un gran sospiro di sollievo. E ringraziare la generosa signora, rimasta volontariamente anonima.

Il gesto del giovane straniero a Lodi

Un'azione che ricorda quella celebre di Soumaila Keita, giovane del Mali adesso residente nel Lodigiano: il ragazzo classe 1994, disoccupato e senza dimora, aveva trovato un portafoglio smarrito che conteneva ben 400 euro in contanti, e aveva pedalato per chilometri pur di consegnarlo alla più vicina stazione dei Carabinieri.

"Un gesto più unico che raro che colpisce ancora di più per la situazione precaria vissuta dal giovane, da mesi senza un lavoro", aveva commentato il Maggiore Gabriele Schiaffini. "Ci auguriamo che il suo gesto non passi inosservato e che, magari, possa essere ricompensato".