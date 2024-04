Trovata la marijuana nascosta nelle scatole di biscotti al burro, dove di solito si mettono ago e filo

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

In alcuni Paesi si fanno i biscotti a base di olio o burro di marijuana. È molto più inusuale nascondere la droga all'interno delle tipiche scatole di latta in cui tutte le nonne mettono ago e filo. Invece, è quello che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Cinque persone sono state denunciate per spaccio di marijuana tra cui i membri di un'intera famiglia composta da genitori e figlio. Attualmente, sono tutti in stato di libertà.

Il controllo in macchina e l'inizio della indagini

Durante un controllo di routine, una pattuglia dei carabinieri di Toscolano ha fermato un'automobile con a bordo due uomini: un pensionato di 66 anni e un agricoltore 48enne, entrambi residenti nel bresciano. Una volta vicini all'auto, i carabinieri hanno iniziato a sentire il tipico odore di marijuana. Insospettiti, hanno dato il via alla perquisizione.

La marijuana e le altre cose sequestrate dai carabinieri della stazione di Toscolano Maderno (foto della polizia)

All'interno della vettura sono stati trovati 302 grammi di marijuana nascosti sotto il sedile anteriore del lato passeggero. A quel punto sono partite le indagini che hanno scoperto un giro di spaccio più ampio riconducile a una famiglia composta dai genitori e da un figlio appena ventenne.

La famiglia coinvolta nello spaccio di droga

La merce trovata nell'auto dei due uomini, fermati durante un controllo di routine, era stata venduta da una famiglia coinvolta in un'attività di spaccio di droga, composta dal padre, un agricoltore di 65 anni, la madre, una casalinga 60enne, e dal figlio, uno studente di 22 anni.

I carabinieri hanno scoperto che nella loro abitazione a Toscolano Maderno possedevano una quantità di sostanze stupefacenti non indifferente: 800 grammi di marijuana, semi pronti per la semina della cannabis e 0,5 grammi di hashish. Il tutto conservato in delle scatole di latta per biscotti. Tra la merce sequestrata anche 6800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.