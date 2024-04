video suggerito

Kering compra il palazzo di via Monte Napoleone 8 a Milano per 1,3 miliardi di euro: è il più caro d’Italia Kering ha comprato per 1,3 miliardi di euro Kyralos, la società gestista da Blackstone proprietaria del palazzo al civico 8 di via Monte Napoleone a Milano dove si trovano, tra gli altri, negozi di Prada e Yves Saint Laurent. Il gruppo del lusso ha compiuto la più grande transazione di sempre in Italia per un singolo asset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palazzo al civico 8 di via Monte Napoleone a Milano

Kering, il gruppo internazionale del lusso, ha annunciato nella mattinata del 4 aprile di aver acquisito per 1,3 miliardi di euro il palazzo al civico 8 di via Monte Napoleone, nel Quadrilatero della moda di Milano. Si tratta della più grande transazione mai fatta in Italia per un singolo asset. L'immobile era stato rilevato a fine 2021 dal fondo statunitense Blackstone Property Partners Europe e faceva parte di un pacchetto di altri 13 edifici acquistati a un prezzo totale di circa 1,2 miliardi di euro.

L'immobile al numero 8 di via Monte Napoleone

Il gruppo Kering ha sede a Parigi ed è proprietaria di alcuni grandi marchi della moda come Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta e Alexander McQueen. In realtà, con l'operazione annunciata il 4 aprile e che dovrebbe concludersi entro luglio 2024, Kering ha acquisito la società proprietaria dell'immobile di via Monte Napoleone 8, gestito da Kryalos (controllata da Blackstone).

In questo modo, il gruppo francese si è assicurato un edificio del XVIII secolo che, all'angolo con via Sant'Andrea, si estende per 11.800 metri quadrati di superficie lorda e più di 5mila metri quadrati di superficie commerciale. Ad oggi ospita Prada, una boutique di Yves Saint Laurent, la pasticceria Cova, Le Coultre e un Burberry di prossima apertura. Un investimento che "fa parte della strategia immobiliare selettiva", ha scritto Kering in una nota, che mira a "garantire posizioni chiave altamente desiderabili per le sue maison".

L'acquisto da parte di Blackstone nel 2021

Il palazzo era uno dei 13 immobili milanesi che Blackstone aveva acquisito rilevando il 100 per cento di Reale Compagnia Italiana. Oltre a questo di via Monte Napoleone, infatti, ci sono anche altri immobili di pregio come l’albergo Melià di Piazza della Repubblica e il bar Magenta. L'intero pacchetto, che conta anche un edificio a Torino, era stato pagato poco più di 1,2 miliardi di euro.

Quando l'affare con Kering sarà concluso, Blackstone incasserà la stessa cifra spesa per l'acquisto di 14 immobili vendendone uno solo. Per James Seppala, capo Real Estate Europa del fondo americano, questo è "un ottimo risultato per i nostri investitori" che "dimostra la straordinaria richiesta di immobili di alta qualità nei mercati più solidi".