Trova intera enciclopedia nella spazzatura in strada, commerciante la ripulisce e la regala “Ero fermo a bar e ho visto questa enciclopedia e sono rimasto esterrefatto dal gesto” ha raccontato l’uomo che dopo tante telefonate, ha regalato i volumi a una ragazzina 14enne.

A cura di Antonio Palma

In tempo di internet e di wikipedia, con qualsiasi tipo di informazione e notizia a portata di mano con un semplice clic, l'ingombrante enciclopedia di carta in più volumi, tanto diffusa nei decenni passati, sembra ormai inutile, soprattutto se si tratta di quella generica e non più aggiornata.

Non sorprende totalmente dunque che il passo successivo per molti sia quello di disfarsene gettandole via come normale spazzatura. Così ha fatto anche un cittadino barese che ha diligentemente gettato una intera enciclopedia nei bidoni della spazzatura per il riciclo di carta e cartone.

Qui però quei libri con copertina rigida in rosso carminio hanno attirato l'attenzione di un commerciante del capoluogo pugliese che al contrario ha deciso di recuperare l'enciclopedia e ripulirla, mettendola a disposizione gratuitamente di chiunque ne facesse richiesta .

A raccontare la storia sui social è stato lo stesso esercente, attivista e attivo nel mondo del volontariato locale, Donato Cippone. Il ritrovamento per caso mentre passava in via Piccinini, nel pomeriggio di lunedì.

I volumi salvati son tredici e appartengono all'Enciclopedia "Universo", una raccolta pubblicata tra gli anni '60 e '70 dall'Istituto Geografico De Agostini.

"Ero fermo a bar e ho visto questa enciclopedia e sono rimasto esterrefatto dal gesto" ha raccontato Cippone su facebook, aggiungendo: "Abbiamo recuperato un po' di cultura, è un enciclopedia completa con 12 volumi più appendice. Li Ho presi e li ho puliti, c'era solo un po' di polvere, son tutti in perfette condizioni".

Le richieste non si sono fatte attendere e l'enciclopedia, che online viene venduta nel mercato del'usato per alcune decine di euro, è stata recapitata a una ragazzina di Monopoli.

Non solo, il ritrovamento ha consentito all'attivista di ricevere tante telefonate che gli permetteranno di fare da tramite tra chi vuole disfarsi di enciclopedie e libri ed è pronto a regalarli e chi invece ha piacere di riceverli.