Trombe d’aria in Italia, è record di eventi nel 2021: le regioni a rischio tra ottobre e novembre

A cura di Susanna Picone

Nel 2021 in Italia sono stati registrati finora 105 casi di trombe d’aria, il valore più alto di sempre. A fornire i numeri di questo evento estremo, ricordando anche gli altri effetti dei cambiamenti climatici, è il colonnello Mario Giuliacci, noto meteorologo e climatologo che sul suo portale si è soffermato proprio sulle trombe d’aria. Negli ultimi dieci anni, ricorda Giuliacci, si sono verificati circa 1000 eventi meteo estremi che hanno colpito circa 600 comuni d’Italia. Le trombe d’aria sono particolarmente pericolose dal momento in cui i venti possono raggiungere anche in Italia i 200 km all’ora e il numero di trombe d’aria è aumentato molto negli ultimi 20 anni: Giuliacci ricorda che siamo passati dai 30-50 casi nel periodo 1970-2000 a ben 72 casi nel 2020 e sono appunto 105 i casi dell’anno in corso. Recente quella di Pantelleria che ha provocato anche delle vittime,

Rischio trombe d'aria in Italia a ottobre-novembre

Sul suo portale il colonnello riporta anche una “mappa” del rischio trombe d’aria in Italia spiegando dove e quando queste potrebbero verificarsi. Il pericolo per alcune regioni è concreto anche nei prossimi mesi. La Lombardia e il Piemonte rischiano da giugno a ottobre, con un picco ad agosto. Da giugno a novembre possibili in Friuli e Veneto, con un picco a settembre. Nel Lazio pericolo trombe d’aria da settembre a novembre con un piccolo tra settembre e ottobre, in Puglia invece il massimo del rischio è a ottobre-novembre. Emilia-Romagna da aprile ad agosto, in Sicilia, Sardegna, Calabria da ottobre a novembre. Infine, sulla costa del basso Tirreno, Alta Toscana e Liguria il rischio è da giugno a dicembre.