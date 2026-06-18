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Maltempo, allerta meteo gialla domani 19 giugno per temporali: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per domani venerdì 19 giugno 2026 una nuova allerta meteo gialla su due regioni. Nonostante l’avanzata dell’anticiclone africano con temperature in aumento, nelle prossime ore una perturbazione interesserà il nord dell’Italia con rischio piogge e grandinate.
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A cura di Antonio Palma
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Con l'Italia alle prese con una pesante ondata di caldo e temperature ben oltre la media stagionale, a causa dell'avanzata dell’anticiclone africano, non mancheranno nelle prossime ore piogge e temporali che hanno spinto la Protezione Civile a valutare una nuova allerta meteo gialla per maltempo domani 19 giugno su due regioni: Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Tutta colpa di una nuova perturbazione che venerdì riuscirà a lambire la Penisola portando pioggia e temporali sui settori alpini e prealpini del nostro paese e su alcune pianure del nord ovest.

Allerta meteo gialla 19 giugno: le regioni a rischio

In una giornata generalmente caratterizzata da sole e temperature in rialzo su quasi tutto il Paese, venerdì 19 giugno 2026 una perturbazione di origine atlantica sarà responsabile di una breve ma intensa fase temporalesca che porterà piogge intense e grandine sulle Alpi e sul Nordovest. Oltre alla zona montuosa, qualche temporale scivolerà anche sulle vicine pianure e le zone più prossime alle montagne. In base a queste previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile a valutato per domani venerdì 19 giugno 2026 allerta meteo gialla per temporali su tutta la Valle d'Aosta e sulla Provincia autonoma di Bolzano. E con nel dettaglio la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

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Rischio grandinate al nord ma caldo in aumento: le previsioni meteo del 19 giugno

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno 2026, indicano l'arrivo sull'Italia di una perturbazione che riuscirà a sfiorare il nostro Paese portando pioggia e temporali sui settori alpini e sulle vicine pianure. In generale però avremo una giornata soleggiata su tutto il resto del paese e soprattutto con temperature in crescita ovunque, preludio a un fine settimana con temperature record dove si toccheranno i 37-38 gradi. Non mancheranno isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree montuose interne e su alcune zone di Piemonte e Lombardia con rischio di violente grandinate.

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