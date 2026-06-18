Maltempo, allerta meteo gialla domani 19 giugno per temporali: le regioni a rischio
Con l'Italia alle prese con una pesante ondata di caldo e temperature ben oltre la media stagionale, a causa dell'avanzata dell’anticiclone africano, non mancheranno nelle prossime ore piogge e temporali che hanno spinto la Protezione Civile a valutare una nuova allerta meteo gialla per maltempo domani 19 giugno su due regioni: Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Tutta colpa di una nuova perturbazione che venerdì riuscirà a lambire la Penisola portando pioggia e temporali sui settori alpini e prealpini del nostro paese e su alcune pianure del nord ovest.
Allerta meteo gialla 19 giugno: le regioni a rischio
In una giornata generalmente caratterizzata da sole e temperature in rialzo su quasi tutto il Paese, venerdì 19 giugno 2026 una perturbazione di origine atlantica sarà responsabile di una breve ma intensa fase temporalesca che porterà piogge intense e grandine sulle Alpi e sul Nordovest. Oltre alla zona montuosa, qualche temporale scivolerà anche sulle vicine pianure e le zone più prossime alle montagne. In base a queste previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile a valutato per domani venerdì 19 giugno 2026 allerta meteo gialla per temporali su tutta la Valle d'Aosta e sulla Provincia autonoma di Bolzano. E con nel dettaglio la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per domani:
Rischio grandinate al nord ma caldo in aumento: le previsioni meteo del 19 giugno
Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 19 giugno 2026, indicano l'arrivo sull'Italia di una perturbazione che riuscirà a sfiorare il nostro Paese portando pioggia e temporali sui settori alpini e sulle vicine pianure. In generale però avremo una giornata soleggiata su tutto il resto del paese e soprattutto con temperature in crescita ovunque, preludio a un fine settimana con temperature record dove si toccheranno i 37-38 gradi. Non mancheranno isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree montuose interne e su alcune zone di Piemonte e Lombardia con rischio di violente grandinate.