Tromba d’aria a Pantelleria, morti un pompiere e un pensionato: continua la ricerca dei dispersi Il giorno dopo la tromba d’aria che ha sventrato case e distrutto auto a Pantelleria continuano le ricerche dei dispersi e la conta dei danni. Dei 9 feriti recuperati ieri 4 sono in gravi condizioni, mentre le salme delle due vittime sono state trasferite presso la camera mortuaria dell’ospedale ‘Bernardo Nagar’: si tratta di Giovanni Errera, vigile del fuoco di 47 anni, e Francesco Valenza, pensionato di 86. Proclamato per oggi il lutto cittadino.

A cura di Ida Artiaco

A Pantelleria si contano i danni della tromba d'aria che ieri pomeriggio si è abbattuta con forza sull'isola siciliana. Pesante il bilancio: al momento sono nove i feriti, quattro dei quali in gravi condizioni ricoverati in ospedale e due le vittime. Si tratta di Giovanni Errera, vigile del fuoco di 47 anni, e Francesco Valenza, pensionato di 86, le cui salme sono state trasferite presso la camera mortuaria del ‘Bernardo Nagar'. Ma si continuano a cercare altri dispersi. Nonostante l'oscurità della notte si è infatti cercato di individuare le auto spazzate via dalla furia del vento e di risalire ai proprietari. Una vettura è stata trovata all'interno di un'abitazione in contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro. Qui sono arrivati, nonostante il maltempo e il forte vento, una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella ricerca delle persone scomparse. "Verranno utilizzati anche i droni – spiegano dalla protezione civile regionale – per cercare eventuali dispersi visto che nell'isola ci sono tanti turisti".

"Esprimiamo a nome di tutto il consiglio comunale – dice il presidente del consiglio comunale Erik Vallini – il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d'ospedale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi".

Chi sono le vittime della tromba d'aria a Pantelleria

Ad avere la peggio ieri dopo la tromba d'aria sono stati due abitanti dell'isola siciliana. Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell'isola, al momento della tragedia era fuori servizio e a bordo del suo fuoristrada. Valenza invece era pensionato. Entrambi erano sulla strada costiera in contrada Campobello che porta al lago di Venere, lago vulcanico situato nella parte settentrionale dell'isola. Quando sono arrivati i soccorsi hanno trovato una decina di vetture travolte dalla trombe d'aria in quella zona, completamente ribaltate e andate distrutte. Le persone a bordo dei mezzi sono state letteralmente scaraventate fuori dall’abitacolo, finendo violentemente per terra. "Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica", ha detto un soccorritore del 118. Tante le testimonianze di quanto successo ieri pomeriggio: "Sentivo pioggia e vento fortissimi, qualcosa di davvero anomalo per la nostra isola. Tutto è successo in un momento", ha detto Pino Guida, residente in contrada Karuscia a Pantelleria. Ancora, Mario Valenza, che abita in contrada Campobello a Pantelleria, ha detto all'Ansa che la sua casa "è stata sventrata, il tetto e le porte non ci sono più", a sottolineare la violenza della tromba d'aria.

Oggi lutto cittadino a Pantelleria

Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo ha proclamato intanto per oggi il lutto cittadino. Il primo cittadino a Fanpage.it aveva definito quanto successo ieri un "vero disastro, un evento inaspettato". Il concerto di Fabio Concato, previsto per stasera, è stato annullato fino a data da destinarsi. Sempre oggi verranno anche esposte bandiere a mezz’asta mentre nel giorno dei funerali delle vittime gli esercizi commerciali abbasseranno le serrande.