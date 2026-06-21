Iran, al via i negoziati di pace in Svizzera. Israele bombarda il Libano, Teheran chiude Hormuz, news in diretta

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 21 giugno, in tempo reale. JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, è arrivato a Lucerna per l'inizio dei negoziati con i leader di Teheran volti a limitare il programma nucleare iraniano e a consolidare l'accordo di pace. Ieri l'Iran ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Usa da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nel Libano del sud. Ministro israeliano Smotrich: "Resteremo per anni in Libano"; almeno sette civili uccisi dall'Idf nel sud del Paese.
Crosetto: "Legame con gli Usa solidissimo, non ho capito atteggiamento di Trump"
"Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso della trasmissione ‘Caffè della domenica' su Radio 24. "I rapporti che ho con gli Stati Uniti, anche in queste ore, sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quelli con l'ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi e penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni", ha aggiunto.
Iran agli Usa: "Rispettare l'accordo o subirne le conseguenze economiche"
Teheran non accetterà un accordo sulla carta a meno che Washington non rispetti pienamente i suoi impegni. Lo ha dichiarato Mohammad Mokhbar, consigliere e assistente della Guida Suprema iraniana, alla vigilia dei colloqui in Svizzera. In un post su X, Mokhbar ha affermato che gli Stati Uniti comprendono la pressione in termini economici. "Gli americani comprendono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici", ha scritto. "Se l'accordo rimane solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà", sostiene Mokhbar. "I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e il rispetto dei diritti della nazione", ha aggiunto. Mokhbar ha anche ricordato le vittime del conflitto, affermando che l'Iran non le dimenticherà.
Vance: "Speriamo in progressi sul nucleare e sul cessate il fuoco in Libano"
"Dobbiamo continuare" a gestire la situazione fra Israele e Libano. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance partendo per la Svizzera, dove parteciperà ai colloqui con l'Iran. Affermando che può stare solo uno o due giorni, secondo quanto riportato dai media americani, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano. "Queste sono le due cose su cui penso siamo concentrati. Sono sicuro che gli iraniani avranno dei temi su cui vogliono parlare", ha messo in evidenza.
Israele continua a bombardare il Libano: almeno 7 morti
Continuano gli attacchi israeliani sul Libano meridionale. Cinque persone, tra cui un bambino e una donna, sono morte in un raid sulla città di Sohmor, nella valle della Beqa occidentale, riferisce il ministero della Salute di Beirut. Due persone di nazionalità palestinese sono invece perite in un attacco che ha colpito Rashidieh, nel distretto di Tiro.