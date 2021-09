Tromba d’aria a Pantelleria, 2 morti e 9 feriti: case sventrate e auto sul tetto Una tromba d’aria che si è abbattuta sull’isola di Pantelleria, nella zona che va tra Campobello e Cala Cinque Denti, ha provocato, secondo i soccorritori, la morte di due persone e il ferimento di altre nove. Divelti i tetti di alcune abitazioni. La protezione civile: “Si cercano eventuali dispersi”.

A cura di Biagio Chiariello

Una tromba d'aria che si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, in provincia di Trapani, ha provocato, secondo i soccorritori, la morte di due persone e il ferimento di altre nove. Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. La tromba d'aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto e alcune case, come si vede nelle foto circolate sui social con una delle vetture finita sul tetto di un'abitazione. La conferma giunge dal Dipartimento regionale di Protezione civile, oltre che dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. "Ci sono due morti e diversi feriti – dice -. E' stata certamente una tromba d'aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo".

Le due vittime

Una delle vittime si trovava all'interno di un'auto, mentre la seconda è stata trovata a terra. Si registrano danni anche ad alcune case, che sono state scoperchiate, e ai classici muretti a secco.

La tromba d'aria

Stando alle prime ricostruzioni, la tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 18 nella zona che va tra Campobello e Cala Cinque Denti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre a personale del 118 e protezione civile. Al momento sono pronti ad arrivare da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un'ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo.

La protezione civile: “Si cercano eventuali dispersi”

“Circa una ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e quattro feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi”. Così la protezione civile su Facebook. I sanitari del 118 che si trovano sull’isola parlano già di un bilancio in aumento. Nove i feriti accertati, ma sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi.