Tromba d’aria improvvisa arriva in spiaggia: volano via ombrelloni e lettini Il vortice sulla costa di Guardia Piemontese. Spazzati via ombrelloni e sdraio dello stabilimento balneare, in cui erano presenti alcuni bagnanti. Ci sarebbero dei feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Una tromba marina è arrivata ieri 19 agosto sulla costa di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, colpendo uno stabilimento e anche dei bagnanti. La furia del ciclone arrivato dal mare ha investito in pieno un lido, spazzando via ombrelloni e sdraio e mettendo in fuga i bagnanti spaventati, come si vede nei video circolati nelle ultime ore sui social.

I fatti nel tardo pomeriggio di ieri. A quanto pare, ci sarebbero anche dei feriti.

L’episodio di Guardia Piemontese è stato ripreso da una delle persone che in quel momento si trovava sul posto e mostra la tromba d’aria travolgere e gettare per aria tutto quanto trovato sul proprio cammino.

Quando si vede un vortice, l'imperativo deve essere quello di mettersi al riparo. E in tal senso, numerosi sono stati i commenti di biasimo apparsi sulle pagine Facebook nei confronti delle persone che hanno preferito restare in spiaggia, magari per riprendere la tromba d'aria col proprio smartphone, piuttosto che rifugiarsi al sicuro:

"Di trombe marine in vita mia ne ho viste decine, ogni volta, anche se distanti da riva, mi allontano e rientro a casa. Ogni volta ho visto persone che invece vanno sugli scogli a guardare meglio, rimangono sulla spiaggia o perfino in acqua, mi sono sempre chiesto il motivo di tanta incoscienza, forse sarà ignoranza", è uno dei commenti sulla pagina ‘Tornado in Italia'. "Come si dice, la madre dei cretini è sempre incinta" si limita a scrivere un altro utente.