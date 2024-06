Tromba d’aria a Rovigo. Danni ingenti: un capannone scoperchiato, un albero finisce su un’auto Il forte maltempo sta colpendo duramente la zona del Polesine, specialmente Rovigo, con danni allagamenti. Le forti precipitazioni sono state accompagnate anche da grandine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo si è abbattuto nella mattinata di oggi, 25 giugno, in Veneto, zona Polesine. Mentre l’Emilia-Romagna affronta piogge torrenziali e allagamenti, forti temporali e nubifragi si sono abbattuti tra le province di Padova e Rovigo, ma sopratutto nella zona di Stanghella e Vescovana (nel Padovano) è stato avvistato un tornado che poco dopo le 11.15 ha spazzato via tutto ciò che trovava sotto di sé. Ingenti i danni, non ancora quantificati, oltre alla apprensione e alla paura tra la popolazione.

Un capannone industriale nella zona di via Grandi ha fatto i conti col vento: pezzi di lamiera sono stati sollevati e finiti nel parcheggio del centro commerciale Aliper, in viale Porta Adige, dove decine di macchine sono state danneggiate. La tromba d’aria si è spostata velocemente verso la Bassa Padovana, e le frazioni di Boara Polesine, Cantonazzo, Granzette, Lusia e Lendinara.

Le forti precipitazioni sono state accompagnate anche da grandine di medio-piccola dimensione, in particolare tra Adria e Cavarzere. Segnalati anche allagamenti sempre a Rovigo, dove il Ponte Marabin è stato sommerso dall'acqua.

A Cantonazzo un albero è stato letteralmente divento ed è finito su un'automobile. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Nelle prossime ore peraltro si attendono ancora rovesci e temporali localmente intensi, con rischio criticità.

Solo un paio di settimane fa un'altra tromba d'aria sempre a Rovigo aveva scoperchiato alcune abitazioni a Santo Stefano di Melara. Tantissime le segnalazioni di allagamenti e danni ai garage. Intervenute le squadre dei Vigili del fuoco da Castelmassa e Rovigo per mettere in sicurezza le case.