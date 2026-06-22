Trieste, donna entra nella zona “uomini” del lido Pedocin, scoppia la lite: “Siete dei buzzurri del Medioevo”

Un acceso diverbio è scoppiato due giorni fa allo stabilimento triestino Alla Lanterna, anche soprannominato Pedocin, unico caso in Europa in cui gli uomini e le donne devono essere rigorosamente separati da un muro.

Qualcuno è arrivato a scomodate l'Iran, qualcun altro addirittura il medioevo, per quello che è accaduto nei giorni scorsi a Trieste, città protagonista di un curioso diverbio presso lo storico e amatissimo stabilimento balneare Alla Lanterna, anche soprannominato Pedocin. Lì – a causa di una tradizione risalente a più di un secolo fa e ancora in vigore, unico caso in Europa – un muro divide il settore maschile da quello femminile, circostanza che ha scatenato un parapiglia tra una coppia di turisti e una persona del posto. L’incidente, raccontato dal Piccolo, è avvenuto sabato 20 giugno, quando i vacanzieri hanno pesantemente insultato una bagnante triestina che aveva chiesto ai due di rispettare la regola della divisione in settori: uomini da una parte, donne dall'altra.

Ma cosa è successo? Stando a quanto accertato, le regole ferree del Pedocìn non sono piaciute alla coppia uomo-donna di turisti. I due volevano godersi il sole nel settore maschile quando una bagnante triestina, come spesso accade, ha fatto loro gentilmente notare che avrebbero dovuto separarsi. Il richiamo non è stato però gradito dai due vacanzieri, che hanno ribattuto sul fatto che il rimprovero era espresso da una donna che si trovava nel comparto uomini. Non è servito a niente spiegare le deroghe che consentono alle donne madri di maschi disabili – come è il caso della signora in questione – di badare ai figli nel settore maschile.

Apriti cielo. I due turisti hanno risposto: "Vivete nel Medioevo. La vostra città non è italiana, ma una città di buzzurri sessisti che ancora divide la spiaggia tra uomini e donne, questa è una discriminazione di genere… vergognatevi". Il diverbio è poi sfociato in un parapiglia ai limiti dell'aggressione, anche con qualche spintone, fino a quando sono intervenuti i responsabili dello stabilimento. Dopo la discussione la coppia di turisti è andata via ma ben presto sui social è esplosa la polemica, tra strenuo difensori della tradizione e altri invece fortemente critici verso la scelta di Pedocin di conservare la sua regola di divisione tra maschi e femmine. Ad ogni modo, una rassicurazione: quello dello stabilimento balneare Alla Lanterna è un caso più unico che raro. A pochi metri ci sono altri chalet aperti a tutti e a pochi chilometri, lungo la Costa dei Barbari, c'è il primo campo nudista d'Italia.