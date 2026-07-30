Maltempo, allerta meteo gialla sul Trentino Alto Adige domani 31 luglio: temporali e caldo, i settori colpiti

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 31 luglio, allerta meteo gialla per rischio temporali sull’Alto Adige, mentre in Trentino l’allerta gialla è per le alte temperature: il bollettino.

Per la giornata di domani, venerdì 31 luglio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali sull'Alto Adige. Non è, tuttavia, l'unica allerta per domani: ne è stata dichiarata una per temperature elevate, valida su tutto il territorio del Trentino fino alla mezzanotte. Le previsioni indicano infatti l'afflusso di calde correnti occidentali che determineranno condizioni di forte caldo, con temperature massime localmente superiori ai 35-37 gradi nei fondovalle più bassi e minime in aumento, che tra oggi e sabato potranno rimanere oltre i 20 gradi anche a quote medie, dando luogo alle cosiddette "notti tropicali". Nel pomeriggio la probabilità di rovesci, anche intensi, è prevista in aumento.

Allerta meteo domani in Alto Adige: i settori a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di venerdì 31 luglio l'allerta meteo gialla per temporali riguarda tutta la Provincia Autonoma di Bolzano.

In Trentino domani allerta gialla per le alte temperature

La Protezione civile del Trentino ha emesso anche un'allerta ordinaria (gialla) per temperature elevate, valida su tutto il territorio provinciale fino alla mezzanotte di domani. A partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio – precisa la Provincia in una nota – è possibile un aumento delle criticità legate al caldo intenso, in particolare per il rischio di disidratazione e colpo di calore. Nel pomeriggio e in serata di oggi non si esclude lo sviluppo di isolati temporali quasi stazionari, mentre da domani pomeriggio la probabilità di rovesci, anche intensi, è prevista in aumento.

Le previsioni meteo del 31 luglio

Continua l'ondata di caldo sull'Italia, la quarta di questa estate, complice il ritorno dell'anticiclone africano sul Belpaese che porterà le temperature a toccare quota 40 gradi. Per la giornata di domani, venerdì 31 luglio, 12 città sono da bollino arancione (Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona) e altre 11 – e cioè Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo – saranno da bollino rosso.