Treviso, violentò una bimba di 7 anni e fuggì in Moldavia: l’imputato scomparso da 10 anni Violentò una bimba di 7 anni nel 2012 e poi fuggì in Moldavia: da 10 anni l’imputato risulta scomparso. L’uomo, che allora era un amico della famiglia della bimba, sarà giudicato in contumacia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Violentò una bimba di 7 anni nel novembre del 2012, poi fuggì e fece perdere tutte le sue tracce. Una storia che arriva da Treviso, lì dove l'uomo viveva. Il 41enne accusato del crimine non è mai stato rintracciato in anni di indagini e ricerche dopo la denuncia fatta dalla madre della bimba: adesso sarà giudicato in contumacia dal collegio formato da Umberto Donà, Alberto Fraccalvieri e Carlotta Brusegan.

L'uomo era un amico della famiglia della piccola all'epoca dei fatti e per questo motivo avrebbe avuto in quegli anni libero accesso alla casa con diverse occasioni per restare da solo con la bambina. Quando la madre della piccola si assentava, ne approfittava per avvicinarsi alla bimba e molestarla. La minore ha poi raccontato l'accaduto alla mamma solo diversi mesi dopo, quando l'uomo è scomparso dalle loro vite senza alcun preavviso.

La madre della vittima ha sporto denuncia, ma dell'uomo si sono perse tutte le tracce. I racconti dell'allora minorenne sono stati giudicati come credibili da psicologi e forze dell'ordine. Nel 2020, le indagini approdano alla richiesta di rinvio a giudizio e poi al processo, ma in tutto questo tempo l'uomo non è mai stato reperibile. Neppure l'avvocato nominato d'ufficio ha mai avuto la possibilità di interfacciarsi con quello che sarebbe il suo assistito.

Il padre e la madre della piccola, ormai grande, non hanno voluto costituirsi parte civile. Attualmente il 41enne sarebbe residente in Moldavia, ma non vi sono certezze su quest'ultimo dato. L'uomo sarebbe fuggito lì pochi mesi dopo l'abuso sulla piccola, facendo perdere appositamente ogni sua traccia. Il processo riprenderà il prossimo 13 dicembre con l'acquisizione della testimonianza di due psicologhe, chiamate a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, allora di soli 7 anni.