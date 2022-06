Treviso, due ragazzi di 14 e 18 anni annegati nel Piave davanti a un amico I corpi senza vita di due ragazzi di 14 e 18 anni sono stati trovati nel pomeriggio di oggi a Ponte di Piave, nel trevigiano. I due giovani stavano facendo il bagno insieme a un amico nel comune di San Biagio di Callalta quando sono scomparsi nel nulla.

Dal Ca' Foncello si è alzato l'elicottero, che ha sorvolato il fiume nel tratto tra Breda e Ponte di Piave, alla ricerca dei due adolescenti, che sarebbero di origini senegalesi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Dal Ca' Foncello si è alzato l'elicottero, che ha sorvolato il fiume nel tratto tra Breda e Ponte di Piave, alla ricerca dei due adolescenti, che sarebbero di origini senegalesi. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le ricerche sono terminate dopo ore e nel modo peggiore: i due ragazzi infatti erano annegati. In corso le indagini da parte dei carabinieri di Treviso che hanno partecipato alla ricerca dei due.

Stando a una prima ricostruzione i due giovani si sarebbero tuffati in acqua in una canale secondario del Piave, che al contrario del fiume non è in secca. Si tratterebbe di un ramo che dà origine ad una profonda pozza. I corpi dei due ragazzi sono stati trascinati sul fondo, da cui non sono più riusciti a risalire.

