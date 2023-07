Trenta scout finiscono in ospedale durante campo scuola in Abruzzo: “Probabile intossicazione” Trenta scout di età compresa tra i 13 e i 16 anni si sono sentiti male mentre partecipavano ad un campo scuola sulla Maiella, in Abruzzo. Il Soccorso alpino è intervenuto per trasferirli negli ospedali di Chieti: “Malori intestinali, possibile intossicazione”.

A cura di Ida Artiaco

Un gruppo di fazzolettoni, segno distintivo della promessa degli scout.

Quello che doveva essere un weekend in compagnia e all'insegna del divertimento si è trasformato in angoscia per un gruppo di scout, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, tutti originari di Pescara, che sono finiti in ospedale con i sintomi di quella che pare essere una intossicazione alimentare.

I 30 giovanissimi si trovavano infatti sulla Maiella, in Abruzzo, dove si stava svolgendo un campo scuola, quando si sono sentiti male, accusando dolori intestinali. Tutti sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti.

Gli scout erano in montagna in prossimità del Rifugio del Cinghiale, nel territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Uno di loro, con il cellulare, spostandosi in una zona in cui c’era il segnale telefonico, ha contattato il 118, che ha a sua volta attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso Alpino e Speleologico, che è prontamente intervenuto per recuperare e trasportare i ragazzini nei vari ospedali della zona.

"Il gruppo era arrivato venerdì. I ragazzi hanno accusato una gastroenterite acuta, di cui non sappiamo la causa. Potrebbe essere stata un’infezione tossialimentare legata a della frutta che hanno mangiato oppure, ma questa è solo un’ipotesi, potrebbero aver bevuto da una fontana della vallata di Santa Maria del Monte, dove già nei giorni scorsi avevamo apposto un cartello per indicare che quell’acqua non è potabile chiedendo, tramite la Sasi, le analisi dell’Arta", ha spiegato il sindaco di Castiglione, Silvana di Palma.