Treni boccati tra Roma e Firenze per persona deceduta sui binari a Chiusi: ritardi e cancellazioni

Linea alta velocità Roma – Firenze e linea convenzionale bloccate questa mattina per il rinvenimento di una persona deceduta sui binari all’altezza di Chiusi: Ritardi e cancellazioni dei treni lungo la tratta interessata. Già ritardi di oltre 90 minuti per Frecciarossa e Italo.
A cura di Antonio Palma
Treni completamente bloccati tra Roma e Firenze nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, sia sulla linea ferrovia Alta Veocità che sulla linea convenzionale a causa del rinvenimento di una persona morta sui binari all’altezza di Chiusi, tra Toscana e Umbria. Lo rendono noto Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Trenitalia comunicando che saranno possibili ritardi e cancellazioni dei treni lungo la tratta interessata. Al momento si registrano già ritardi di oltre 90 minuti per Frecciarossa e Italo.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30 di oggi quando un convoglio di passaggio ha segnalato una persona deceduta sui binari nei pressi di Chiusi. Il treno è stato bloccato così come l’intera circolazione ferroviaria per consentire a soccorsi e forze dell’ordine di arrivare sul posto. Del fatto è stata informata anche l’autorità giudiziaria che ha ordinato immediati accertamenti per ricostruire i fatti.

“Dalle ore 09:35 sulla linea Roma – Firenze Alta Velocità e Linea Convenzionale la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Chiusi per accertamenti dell’autorità giudiziaria” comunica Rfi, aggiungendo che ci saranno effetti sulla mobilità ferroviaria con  “treni che potranno subire limitazioni e cancellazioni”. “È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria” specificano da Rete Ferroviaria Italiana che gestisce l’infrastruttura.

“La circolazione è sospesa per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Chiusi. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni” confermano anche da Trenitalia.

Treni bloccati anche sulla linea Torino – Bardonecchia

Nelle stesse ore di oggi sospesa la circolazione dei treni anche sulla linea Torino – Bardonecchia -Modane, nel tratto tra Alpignano e Collegno, nella città metropolitana di Torino, per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona sui binari. Anche in questo caso I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni secondo il programma già allestito ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

