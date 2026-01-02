Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto: cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity

I treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati fermati tra le stazioni di Bari e Foggia e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli, soppressione di fermate, limitazioni di percorso e ritardi fino a 300 minuti.

Circolazione ferroviaria completamente bloccata oggi pomeriggio in Puglia a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica che ha bloccato tutti i treni Alta velocità, Intercity e regionali tra le stazioni di Bari e Foggia. Il guasto segnalato intorno alle 12:30 quando la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Incoronata a causa della caduta di cavi elettrici di alimentazione sul tratto compreso tra Ortanova e Incoronata, nel Foggiano.

I treni Frecciarossa Intercity e regionali sono stati fermati e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli, soppressione di fermate, limitazioni di percorso e ritardi accumulati di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity. Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto di linea, ha comunicato che sul posto è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con servizio sostitutivo con autobus tra Foggia e Barletta.

Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è ripresa solo dopo le 18 ma i convogli procedono molto lentamente e sono attive corse con bus sostitutivi tra Foggia e Bari. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono invece:

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

FA 8314 Lecce (11:07) – Roma Termini (17:05)

FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46)

FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50)

FA 8311 Roma Termini (13:15) – Bari Centrale (17:53)

IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40)

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35)

IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: