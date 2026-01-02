Attualità
Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto: cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity

I treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati fermati tra le stazioni di Bari e Foggia e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli, soppressione di fermate, limitazioni di percorso e ritardi fino a 300 minuti.
A cura di Antonio Palma
Circolazione ferroviaria completamente bloccata oggi pomeriggio in Puglia a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica che ha bloccato tutti i treni Alta velocità, Intercity e regionali tra le stazioni di Bari e Foggia. Il guasto segnalato intorno alle 12:30 quando la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Incoronata a causa della caduta di cavi elettrici di alimentazione sul tratto compreso tra Ortanova e Incoronata, nel Foggiano.

I treni Frecciarossa Intercity e regionali sono stati fermati e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli, soppressione di fermate, limitazioni di percorso e ritardi accumulati di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity. Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto di linea, ha comunicato che sul posto è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con servizio sostitutivo con autobus tra Foggia e Barletta.

Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è ripresa solo dopo le 18 ma i convogli procedono molto lentamente e sono attive corse con bus sostitutivi tra Foggia e Bari. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono invece:

  • FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)
  • FA 8314 Lecce (11:07) – Roma Termini (17:05)
  • FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46)
  • FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50)
  • FA 8311 Roma Termini (13:15) – Bari Centrale (17:53)
  • IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40)
  • IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35)
  • IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

  • FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:51): il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno oggi termina la corsa a Foggia.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
  • FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27): il treno oggi termina la corsa a Foggia.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno oggi è cancellato da Foggia a Pescara.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9808 e FR 8830 da Foggia.
  • FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno oggi ha origine da Foggia.
    I passeggeri:
    • in partenza da Lecce e Brindisi possono utilizzare il treno R 4418 Lecce (14:47) – Bari Centrale (16:28) fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;
    • in partenza da Bari e Barletta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Foggia, dove trovano proseguimento con il treno FR 8828, che ne attende l'arrivo.
    • FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno oggi ha origine da Foggia.
    I passeggeri in partenza da Bari Centrale e Barletta possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
    • FR 8326 Lecce (17:07) – Roma Termini (23:05): il treno oggi ha origine da Bari Centrale.
    I passeggeri in partenza da Lecce e Brindisi possono utilizzare i treni R 4428 Lecce (16:17) – Bari Centrale (17:58) e R 4432 Lecce (17:17) – Bari Centrale (18:58) fino a Bari Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 8326, che ne attende l'arrivo.
    • IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno oggi termina la corsa a San Severo.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55) fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
