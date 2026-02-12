Attualità
video suggerito
video suggerito

Tre fratelli ottengono il cambio di cognome: “Per loro era imbarazzante, troppe prese in giro”

Tre ragazzi riminesi hanno chiesto e ottenuto dalla Prefettura il cambio di cognome, passando da quello paterno a quello materno. Per loro era diventato motivo di vergogna poiché li rendeva oggetto di battute imbarazzanti.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Eleonora Panseri
8 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

C'è chi sceglie di cambiare cognome per chiudere con il proprio passato o tagliare legami scomodi e chi invece decide di farlo perché questo è motivo di vergogna. È successo a tre ragazzi riminesi che sono riusciti a ‘togliere' il cognome del padre e assumere quello della madre.

Portare il cognome ‘Bocchini' era infatti diventato un peso per i tre giovani che hanno raccontato la loro storia ai quotidiani locali. Dopo una lunga procedura burocratica sono riusciti a ottenere il riconoscimento del cognome materno, Muratori.

"È tutto partito dal fratello di mezzo nel 2022. Avevamo depositato la prima richiesta (alla Prefettura, ndr) in quell’anno e nel 2023 è stata accettata. Non aveva subito atti di bullismo, però qualche battuta gli era arrivata", ha spiegato al Corriere di Bologna l’avvocata Cinzia Noelli che ha assistito la famiglia. 

Leggi anche
Cacciatori trovati morti sui Nebrodi, prende forza l'ipotesi del 'quarto uomo': "Nessuno dei tre si è ucciso"

"Il cognome era diventato un problema, lo imbarazzava", ha spiegato ancora la legale a Il Resto del Carlino. "I funzionari hanno voluto cercare tra i precedenti, verificare se la motivazione addotta dal ragazzo fosse valida".

E dopo l’accettazione della richiesta del primo fratello anche il più grande ha chiesto di fare a sua volta il cambio di cognome. A quel punto i genitori hanno voluto procedere anche per il più piccolo 17enne.

Anche al padre, come si legge, non sarebbero state risparmiate battute sul cognome, ma, precisa Noelli, "ha le spalle larghe e non ci fa più caso". "Il timore è fortemente giovanile, per i contesti in cui emergono potenzialmente certe problematiche", ha detto l'avvocata che ha seguito il caso dei tre ragazzi.

Come si legge sul sito del Ministero dell'Interno, "qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto", dopo aver presentato apposita istanza.

Questa dovrà contenere le variazioni richieste e le ragioni della richiesta, che deve ovviamente rivestire carattere eccezionale. "Il cambio o la modifica delle proprie generalità è ammesso esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni".

In nessun caso si può chiedere l’attribuzione di cognomi "di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza", precisa il Viminale.

Attualità
8 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Pazzesca Federica Brignone, è oro nel Super G! Oggi Lollobrigida e Fontana nel pattinaggio
Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 12 febbraio
Pazzesca Federica Brignone! È oro nel Super G alle Olimpiadi otto mesi dopo il tremendo infortunio
Federica Brignone: "Ho vinto perché non pensavo di vincere". Le lacrime della mamma in diretta TV
Il fratello di Arianna Fontana: "Non ha abbandonato l'Italia anche quando poteva farlo"
L'indegna squalifica di Heraskevych smaschera l'ipocrisia del CIO
Jvan Sica
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views