Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco, giallo nel Messinese: indagini in corso

Tre cadaveri sono stati trovati in una zona boschiva a Montagnareale (Messina). A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante. I corpi sembra apparterebbero a tre uomini usciti di casa in mattinata per una battuta di caccia. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Macabro ritrovamento a Montagnareale, in provincia di Messina, dove tre cadaveri sono stati rinvenuti in una zona boschiva di contrada Caristia dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona, che ha subito lanciato l'allarme ed è stato ascoltato in caserma. I cadaveri apparterrebbero a tre uomini e, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco.

Sono stati rinvenuti in una zona boschiva del comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia. A quanto si apprende, i tre, con indosso abbigliamento per l'attività venatoria, sarebbero persone incensurate che vivono nelle vicinanze.

I tre, un anziano di 84 anni, un uomo di 42 e un giovane di 25, pare siano usciti di casa questa mattina proprio per prendere parte a una battuta. I Carabinieri hanno scoperto accanto ai corpi armi e munizioni.

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti, il procuratore capo Angelo Cavallo.

Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi e gli uomini del Reparto Investigazioni scientifiche (Ris) per ricostruire la dinamica del delitto e la traiettoria degli spari.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona. Le indagini sono in corso.

In aggiornamento.