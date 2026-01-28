Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco, giallo nel Messinese: indagini in corso
Macabro ritrovamento a Montagnareale, in provincia di Messina, dove tre cadaveri sono stati rinvenuti in una zona boschiva di contrada Caristia dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.
A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona, che ha subito lanciato l'allarme ed è stato ascoltato in caserma. I cadaveri apparterrebbero a tre uomini e, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco.
Sono stati rinvenuti in una zona boschiva del comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia. A quanto si apprende, i tre, con indosso abbigliamento per l'attività venatoria, sarebbero persone incensurate che vivono nelle vicinanze.
I tre, un anziano di 84 anni, un uomo di 42 e un giovane di 25, pare siano usciti di casa questa mattina proprio per prendere parte a una battuta. I Carabinieri hanno scoperto accanto ai corpi armi e munizioni.
Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti, il procuratore capo Angelo Cavallo.
Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi e gli uomini del Reparto Investigazioni scientifiche (Ris) per ricostruire la dinamica del delitto e la traiettoria degli spari.
Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona. Le indagini sono in corso.
In aggiornamento.